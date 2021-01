Una coberta original de Tintín se subhasta per 3,1 milions d'euros

La il·lustració original del còmic de Tintín "El lotus blau" s'ha venut per 3.175.400 euros a un col·leccionista privat. La subhasta es va realitzar el dijous a París, a la casa Artcurial, on es van posar a la venda més de 100 obres i objectes de la col·lecció d'Hergé.La xifra de compra de "El lotus blau" bat el "rècord mundial en totes les categories de còmic", segons va afirmar la casa encarregada de la subhasta després de tancar la venda en menys de 4 minuts.La coberta del cinquè volum de les aventures de Tintín era molt esperada pels col·leccionistes, ja que la il·lustració que tots coneixem actualment no es l'original. Hergé va presentar el seu projecte l'any 1936 amb una il·lustració molt sofisticada feta amb aquarel·les, guaix i tinta xinesa, que el seu editor, Louis Carterman, va rebutjar per l'elevat cost que suposava reproduir-la. Després d'això, Hergé va regalar la il·lustració al fill de Casterman i va crear una coberta més senzilla per la seva obra.La història de la misteriosa il·lustració, que mai havia sortit a la llum fins ara, aportava un valor afegit a la subhasta, que es va iniciar en 2,2 milions d'euros. Ràpidament un col·leccionista va oferir 2,6 milions que, afegint comissions i altres costos, es va elevar a més de 3,1 milions.Fins ara, el rècord de preu més elevat també era una obra d'Hergé, una làmina de paper amb dibuixos realitzats amb tinta xinesa pels seus còmics, que es va subhastar el 2014 per 2,65 milions d'euros.

