Els presos de Junts pressionen per l'indult

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ha demanat al Tribunal Suprem que acceleri l'informe sobre els seus indults. En un escrit dirigit a l'alt tribunal i al qual ha tingut accés, l'advocat dels tres presos de Junts demana que es "procedeixi a emetre el corresponent informe sobre la idoneïtat de concedir l'indult interessat, donant el màxim impuls processal a la seva tramitació". Aquesta informe és el pas previ a la decisió que haurà de prendre el govern espanyol. No és vinculant, però sí que és rellevant. La Moncloa refredava ahir els indults i veia "francament difícil" que es poguessin concedir abans de els eleccions catalanes, encara que finalment s'acabin ajornant.L'escrit recorda que la sol·licitud de l'indult es va presentar fa més d'un any i ja fa més de tres mesos que s'estan tramitant, tal com va anunciar en seu parlamentària el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo. La defensa de Sànchez, Rull i Turull denuncia que ha tingut coneixement a través dels mitjans que la Fiscalia ja ha enviat el seu informe, contrari als indults, a la sala, i demana al tribunal que se'ls traslladi "en la menor brevetat possible". Abans que el Suprem es pronunciï -no hi ha un termini definit per a què ho faci-, cal també un informe de l'Advocacia de l'Estat sobre si és procedent o no concedir l'indult. Aquesta part, que depèn del govern espanyol, serà ambigua sobre si cal el perdó per als presos.D'aquesta manera, els presos de Junts pressionen per accelerar els indults, una via complementària a la que defensa la formació de Carles Puigdemont i la resta de l'independentisme que és la de l'amnistia. Aquesta opció, però, difícilment tindrà recorregut perquè el PSOE ja hi ha tancat la porta i no hi ha les majories necessàries al Congrés dels Diputats -sí al Parlament, que ja va aprovar portar la proposta de llei a la cambra espanyola- per tirar-la endavant.Paral·lelament, les presons catalanes van llançar ahir un desafiament al Suprem tornant a proposar el tercer grau per als presos polítics. La decisió, emmarcada dins la llei i avalada per diversos jutjats de vigilància penitenciària, es pren un mes després que la sala segona tombés el primer tercer grau argumentant que era improcedent per prematur i manca de penediment, entre altres arguments. Ara el Departament de Justícia té dos mesos per ratificar aquest tercer grau, un termini que no exhaurirà. Un cop quedi ratificat el tercer grau, la Fiscalia podrà presentar recurs que, en funció del criteri de cada jutjat de vigilància, tindrà caràcter suspensiu o no. En última instància, qui decidirà de nou serà el Suprem.

