Dos alcaldes socialistes que són matrimoni es vacunen perquè «sobraven dosis»

L'alcalde d'El Verger, Ximo Coll, i l'alcaldessa d'Els Poblets, Carolina Vives, ambdós del PSPV (Partit Socialista del País Valencià) i matrimoni, han estat vacunats contra la Covid-19 ja que, segons ha confirmat Coll a Europa Press, van rebre una trucada el passat divendres del centre de salut per subministrar-els-hi ja que "sobraven dosis". Davant de la situació, van preferir vacunar-se abans que les vacunes es tiressin a "la brossa".L'oposició d'El Verger creu que hi ha hagut un "abús del càrrec" ja que els dos edils l'han rebut abans que altres grups de risc. Per altra banda, l'agrupació provincial socialista descarta "mala fe".L'alcalde ha assegurat que ell no va demanar res i que va ser la millor opció per no tirar les dosis de la vacuna que li havien dit que sobraven. Així mateix, Coll ha declarat que no se sent un "privilegiat" perquè "hi ha vacuna per a tots" i ha justificat la decisió ja que està al capdavant de nombroses regidories, entre les quals la dels Majors, la qual cosa significa que té "contacte directe i diari amb molta gent"."Porto mesos anant a cases de gent de risc que no pot sortir al carrer, treballant a l'Ajuntament i en contacte directe amb moltes persones. Sobraven set dosis, no les tirarem a les escombraries", ha insistit. L'alcalde ha assegurat que al poble, de 4.600 habitants, no es quedarà ningú sense vacunar.Els fets han generat polèmica a les localitats de la comarca de la Marina Alta, les dues limítrofs. El PSPV, al qual pertanyen els dos alcaldes reconeix que la situació "es podria haver evitat" però destaca que "no hi ha hagut mala me". No pensa el mateix la portaveu del PP d’El Verger, Adela Moncho. "És un escàndol i fastigós quan hi ha gent esperant per rebre la vacuna. Em sembla que això és ja un 'sálvense quin puede'", ha dit.

