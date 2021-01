El coronavirus passarà a ser un refredat d'aquí a uns anys

Altres notícies que et poden interessar

Potser al final sí que el coronavirus serà només un refredat. Un estudi publicat a la revista Science dibuixa un futur bastant esperançador pel que fa a la Covid. Que la infecció passi de ser una pandèmia mundial a no tenir molta més virulència que un refredat comú. La clau perquè aquesta transició es doni estaria en l'expansió de la immunitat i l'exposició primària al patogen.L'estudi es basa en dades epidemiològiques d'altres coronavirus. A partir d'aquí, s'exposa com ara mateix, la Covid-19 té el caràcter de pandèmia perquè és un virus nou pel sistema immunitari dels adults, i per tant no està entrenat per combatre'l. Però amb el temps això deixarà de ser la tònica imperant, un cop la població hagi estat o bé exposada al virus o a la vacuna.L'altre aspecte és l'exposició primària a la infecció, o dit en altres paraules, l'exposició dels infants al virus. Pel sistema immunitari de les criatures tots els patògens són nous i els suposen igual d'esforç combatre'ls, i aquesta és la raó per la que són més adaptables que els adults per defensar-se del coronavirus. Així, l'estudi preveu que, eventualment, el virus només serà preocupant per aquells infants menors de cinc anys, reduint els seus efectes als d'un simple refredat o fins i tot sense provocar cap mena de símptoma.D'aquesta manera, la previsió dels científics és que al final el coronavirus deixi de ser pandèmia i esdevingui "endèmic", el que vol dir que serà un virus que circularà a nivells baixos i que rarament causi infeccions greus."La cronologia de quant temps es tardarà a arribar a l'estadi d'endèmic depèn de com de ràpid s'està estenent la malaltia, i com de ràpid s'està desenvolupant la campanya de vacunació", assegura Jennie Lavine, que ha liderat l'estudi. En aquest sentit, apunta que la clau està en quant de temps es tardi a què tothom estigui exposat al coronavirus.Tornant a analitzar les dades d'estudis previs, els investigadors han vist que la primera infecció amb els refredats comuns dels coronavirus ocorren, de mitjana, quan els infants tenen entre 3 i 5 anys. Després d'aquesta edat, la gent pot infectar-se un cop i un altre, millorant la seva immunitat i mantenint el virus circulant. Però no es posen malalts. Segons Lavine, la pinça de temps que podria tardar a què això acabi passant pot anar des d'un parell d'anys fins a dècades.

