No recordar la contrasenya li podria costar 180 milions d'euros en bitcoins a un enginyer alemany

No recordar la contrasenya d'algun compte és una situació que molts han viscut. Ara bé, el cas de l'enginyer Stephen Thomas és especialment delicat perquè només li queden dos intents per endevinar la contrasenya si no vol per perdre 180 milions d'euros en bitcoins (uns 220 milions de dòlars).La solució fàcil a aquest drama seria, com passa a molts altres serveis digitals, recuperar la contrasenya. Però això no passa amb els bitcoins i per això Stephen Thomas s'està rompent el cap per recordar la clau de la seva cartera digital.A l'home només li queden dues oportunitats abans que la cartera que va xifrar amb les seves claus úniques i intransferibles es bloquegi per sempre. La naturalesa digital de la moneda fa que hi hagi molts de mecanismes de seguretat al seu voltant, però al final tot depèn de la seva capacitat per recordar o per haver guardat la contrasenya que ho desbloqueja tot. Si fos un banc tradicional, la solució seria demanar una nova clau. Però en el cas del bitcoin ningú guarda la teva clau ni pot donar-te una de nova.I si no recordes la clau? Doncs pateixes el drama que viu l'Stephen Thomas. Com que el sistema no sap si ets tu o algú aliè que vol entrar-hi, ja et pots acomiadar de les teves monedes perquè no hi ha manera possible d'accedir al compte.

