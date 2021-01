Tarragona opta per quedar-se a casa en l'aniversari de l'accident a la petroquímica

Unes dues-centes persones han participat de les concentracions aquest dijous al vespre en l'aniversari de l'accident d'IQOXE. Foto: Josep M. Llauradó

Si la mateixa setmana de l'accident a IQOXE, al 2020, la capacitat de convocatòria ja va ser escassa, la d'aquest dijous ha estat nul·la. Unes dues-centes persones han participat de la convocatòria de les federacions veïnals i els sindicats, dues-centes més en la de la Plataforma Cel Net i Xarxa Sud, i un centenar a la de l'Associació de Veïns de Bonavista. Totes tres es produïen en un marge de temps similar, entre les sis de la tarda i quarts de vuit.El que sí que hi ha hagut ha estat un ampli seguiment per part de mitjans de comunicació i assistència dels partits, a les portes de les eleccions autonòmiques del 14 de febrer. Amb algunes absències destacades, els partits han desplegat la seva militància i han insistit a prometre que en la nova legislatura es tiraria endavant la instal·lació de nous sensors a la indústria química.Si en alguna cosa s'han posat d'acord els assistents és a valorar que aquest 2021 la situació és igual o pitjor que la del 15 de gener de 2020, l'endemà de la mort de dos treballadors i un veí de Torreforta a causa de l'explosió del reactor. Alfonso López, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), ha dit que "seguim igual i creiem que això no pot continuar així", ja que "els veïns estem preocupats, passem les nits amb un ull tancat i l'altre obert".En la mateixa línia s'ha expressat l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, que ha qualificat l'episodi de "molt dur per a la ciutadania" i considera que la feina "s'ha de fer de pressa". "La situació ha de suposar un canvi de paradigma en la relació amb les indústries", ha afirmat. A banda de Ricomà, a la concentració de la plaça de la Font també hi ha assistit l'alcalde de Vila-seca, alhora que els organitzadors comptaven amb el suport dels ajuntaments de la Canonja i de Constantí.Joan Llort, secretari general del sindicat UGT a les comarques del Camp de Tarragona, ha lamentat el paper de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT), ja que assenyala que "ha primat els seus interessos a la seguretat" també en aquest any de marge. Llort ha afegit que les mesures que s'han anunciat no compten amb la participació dels treballadors i que tampoc no s'està informant a la ciutadania en cas d'un nou accident químic: "No saben què fer, no estan informats". "Portem massa morts a la indústria química i això no pot ser", ha conclòs el representant sindical. En una línia similar s'ha expressat el sindicat CCOO, que també convocava a la concentració.Finalment, més tard, a dos quarts de vuit del vespre s'ha iniciat l'acte de la Plataforma Cel Net i la Xarxa Sud. Amb el lema "El temps s'ha acabat, prou impunitat" -seguint la línia del lema de l'any passat-, els convocants han lamentat que "estem pitjor que fa un any" i que malgrat el traspàs al territori del pla d'emergències, el Plaseqta, "no s'ha concretat en cap mesura efectiva".Per la seva banda, un centenar de veïns de Bonavista s'han concentrat aquest dijous al vespre a la rambla del barri per exigir més seguretat a la petroquímica i la implementació del Plaseqta, el pla que preveu instal·lar sensors de qualitat de l'aire al polígon i que les emergències tornin a gestionar-se directament des de Tarragona.Coincidint amb el primer aniversari de l'explosió a IQOXE, l'Associació de Veïns de Bonavista ha convocat un acte per homenatjar les víctimes i per denunciar que, un any després, "no ha canviat res" i encara no saben com han de respondre davant d'un incident a la petroquímica. D'altra banda, els desperfectes ocasionats per l'explosió en 162 immobles del barri ja s'han reparat, segons la presidenta de l'entitat, Loli Gutiérrez.L'associació ha convocat la concentració en record d'una nit "fatídica" i "difícil d'oblidar" que es va endur la vida de tres persones i va generar por entre la ciutadania. "Si per desgràcia avui es tornés a repetir aquell desastrós accident, la gent tornaria a sortir horroritzada al carrer. Un any després d'aquell malson tot segueix igual o pitjor perquè ni la Generalitat ni l'Ajuntament no han mogut un sol dit", ha criticat la representant veïnal durant la lectura d'un manifest.Els veïns han dit "prou a falses promeses" de les administracions, a qui acusen de voler silenciar-los "a tota costa" perquè els fets caiguin en l'oblit. En canvi, diuen, hi ha molta inquietud veïnal pels incidents que se succeeixen periòdicament i pels sorolls provinents de la petroquímica.Els representants de l'associació veïnal s'han mostrat molt crítics amb la gestió de l'incident i amb el fet que el Govern hagi admès "que no té diners per a invertir en la seguretat dels barris de Ponent". Els veïns també han criticat que l'any 2020 no es fes cap simulacre. Per això preveuen preparar un vídeo adreçat als veïns amb recomanacions de com actuar davant un possible incident.Després de llegir el manifest, a les 18.40 hores la presidenta de l'associació de veïns ha fet sonar unes sirenes a través d'un altaveu per denunciar que el 14 de gener de 2020 no s'activessin les senyals acústiques d'alerta a la població. Posteriorment, els concentrats han guardat un minut de silenci en record de les víctimes i els seus familiars.Durant l'acte l'associació veïnal ha explicat que els 162 veïns que van patir afectacions a casa seva per l'ona expansiva ja tenen els danys reparats. A més, alguns assistents han fet sentir el seu malestar pel fet que s'hagin convocat altres concentracions paral·leles a la plaça de la Font. "Es vergonyós. Se n'havia de fer només una", ha opinat un membre de l'associació.Dissabte s'ha convocat una altra concentració als barris de Ponent de la ciutat en homenatge a les víctimes d'IQOXE. En concret, Corriente Clasista 1º de mayo organitza un "acte polític" a les dotze del migdia al carrer riu Fluvià de Torreforta. Aquest és el barri on vivia l'home que va morir a casa seva per l'impacte d'un projectil que va sortir disparat de la planta d'IQOXE, situada a més de dos quilòmetres de distància.

