Jordi Casabona: «A Espanya encara no s'ha entès què vol dir salut pública»

"Un malalt que no pot respirar bé, que només veu plàstic al voltant i a qui ningú pot tocar la mà té un patiment al qual s'han de buscar solucions"

Jordi Casabona Foto: Adrià Costa

"S'havia dit que un virus respiratori era plausible, però Occident no s'ho va acabar de creure mai"

Jordi Casabona: "En la situació que tenim, amb les mesures adoptades s'està fent un esforç meritori". Foto: Adrià Costa

"Som dels països, junt amb Ucraïna, que ha tingut més morts en sida"

Jordi Casabona al Campus de Can Ruti. Foto: Adrià Costa

"Espero que part dels fons europeus s'utilitzin per enfortir la xarxa de salut pública catalana"

Jordi Casabona (Barcelona, 1957) és doctor en medicina i director del CEEISCAT (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida a Catalunya), una entitat que acaba de complir vint-i-cinc anys. Ha estat consultor de l'Organització Mundial de la Salut i director del programa de prevenció i control de la sida de la Generalitat. Va impulsar la Fundació Sida Barcelona, que ha desplegat una intensa activitat en ajuda internacional. També imparteix classes al campus de Can Ruti.Casabona és una persona inquieta, ha impulsat iniciatives culturals i té publicats alguns de poesia. La salut pública, molt més enllà de la sanitat estricta, és un dels seus camps de reflexió i considera que la pandèmia n'ha delatat les mancances. De la Covid en pot parlar a bastament perquè la coneix de prop.- Segur. Estar al llit i veure les bates blanques des de l'altra banda dona una perspectiva diferent. Jo vaig ser a l'hospital durant les primeres setmanes de la primera onada. Hi havia molta preocupació pel que estava passant i captar aquesta angoixa des de l'altra banda és molt diferent. Hi ha un aspecte des de la perspectiva de malalt de la qual no se'n parla massa.- L'aïllament. L'impacte d'aquesta malaltia no té només a veure amb el volum d'afectats, sinó també amb un element addicional al qual no estàvem acostumats. Aquest aïllament que han de patir els malalts. Pensem que un malalt que s'està ofegant, que no pot respirar bé, que només veu plàstic al voltant i a qui ningú pot tocar la mà, és un patiment al qual s'han de buscar solucions tan creatives com sigui possible, com tenir accés a eines tecnològiques.- Això té a veure amb el que va ser l'epicentre de l'epidèmia en aquell moment, per un costat, i amb la manca de preparació que hi havia en el sistema per fer front a un problema d'aquestes característiques. A diferència d'ara, que el virus està circulant d'una manera molt transversal, a l'inici es va introduir en els centres sanitaris i en les residències afectant tant a pacients com a professionals. Bona part dels contagis es van produir en aquests centres.- No em refereixo a la preparació dels professionals. No és cap secret la dificultat que hi havia per accedir a mascaretes i a equips de protecció individual.- Aquest és un problema que afecta tots els països, però és cert que hi ha diferències. La Gran Bretanya, junt amb l'estat espanyol, són els que han patit més impacte en morts relatius, és a dir, comparats amb els que hi hagués hagut si no hi hagués hagut l'epidèmia. És un fet multicausal. Influeixen també característiques de mobilitat, però s'havia dit que l'aparició d'un virus respiratori era plausible i aquesta crisi exemplifica que el món en general, però Occident en particular, no s'ho ha acabat de creure mai. En el cas d'Espanya, això ha coincidit amb un sistema sanitari infrafinançat, sobretot des del 2009, i amb un estat on la salut pública no s'ha desenvolupat en els darrers decennis. Per això, la capacitat de resposta va ser molt limitada.- Jo espero que aquesta crisi hagi servit per mostrar les mancances que hi ha en el sistema de salut pública. És un sistema que arrosseguem de fa anys. A Espanya encara no s'ha acabat d'entendre el que vol dir la salut pública moderna, que vol dir coneixement, intel·ligència i capacitat operativa en el terreny.- Per exemple, a Dinamarca tenien un exèrcit de persones per fer estudis de contactes. No per la Covid, que no existia, sinó per unes malalties que nosaltres treballem des de fa anys, que són les de transmissió sexual. Tenir professionals entrenats per fer estudis de contactes per malalties que es transmeten de persona a persona és una peça clau en salut pública.- Històricament, les coses s'han fet millor. Sap greu dir-ho, però des del 2009 hi va haver una davallada en la capacitat de recursos i de resposta. En l'àmbit epidemiològic, crec que les diferències són mínimes.- A l'estat espanyol hi ha un problema de concepte de salut pública. Va haver-hi una decisió històrica quan la salut pública va esdevenir una especialitat en la formació mèdica, la de medicina preventiva i salut pública, que és una part molt específica, i en canvi, no hi ha estructures de formació amb una visió més transversal, que ha d'implicar metges, però també infermeres, odontòlegs, veterinaris i demògrafs. És el model saxó, on hi ha escoles de salut pública molt potents. La visió purament clínica de la salut pública mira només a l'individu més que al conjunt de la societat. La salut pública és encara una assignatura pendent.- Per un epidemiòleg, unes eleccions no és un acte democràtic sinó un moviment de persones... En aquest sentit, deixant de banda valoracions polítiques i legals, si la situació epidemiològica no millora, té tot el sentit del món restringir la mobilitat i, per tant, organitzar les eleccions suposa un moviment de persones important.- Crec que, en la situació que tenim, amb les mesures adoptades s'estan fent uns equilibris meritoris. A ningú se li escapa que la millor manera d'impedir que l'epidèmia s'escapi és tancar el país. Però quins països s'ho poden permetre? A Espanya s'estan fent molts equilibris i no voldria estar en la pell dels qui decideixin. Per les festes de Nadal jo hauria estat més dràstic, com vaig dir per escrit.- D'això de Texas fa molts anys. Jo volia anar a Nova York, però amb la beca que tenia no podia, i vaig anar a Houston. Era el 1984, que en aquell moment estava en plena expansió petroliera i tot era molt barat. Però la veritat és que hi ha una escola de salut pública molt bona i vaig conèixer el seu sistema, però sobretot una manera de pensar saxona i científica sobre la salut pública. És la gran assignatura pendent aquí, on molts polítics han vist sempre la salut pública com una cosa molt ideològica, d'esquerres, o bé molt administrativa. No s'ha vist com una disciplina científica com la cardiologia o la neurologia. L'ambient allí era molt acadèmic, però després he tingut l'oportunitat de treballar a Ginebra, a l'OMS, en l'inici del Programa Sida amb Jonathan Mann, i em van ensenyar aquesta transversalitat de què tant parlem en recerca clínica, però de la qual tan poc apliquem en salut pública. Aquesta és una gran aplicació del món saxó a la salut pública moderna. Si durant els pròxims dies no hi ha indicadors clars de millora, caldria reforçar les disminucions de mobilitat, sense arribar a un confinament.- Fins ara, totes les evidències reforcen la idea que no és el lloc on es produeixin més factors de transmissió. Reflecteixen, això sí, el que passa a la comunitat. Però trobo bé el posicionament institucional que l'últim que es tancarà siguin les escoles, sobretot en les edats més petites. Estem començant un projecte per monitorar el que passa a les escoles. Però no tenim respostes de blanc i negre. En aquests moments, les escoles han d'estar obertes, però hem d'estar atents al que passarà en les pròximes setmanes.- El CEEISCAT és un exemple paradigmàtic del que dèiem abans sobre les dificultats de la salut pública. El vam muntar el 1995, quan jo era el director del Programa Sida del departament. Vam impulsar-lo per poder fer coses que eren difícils de fer en el si de l'administració, tant pels professionals que es poden generar com per l'agilitat de gestió. El model ha demostrat que en el lloc adequat i el personal adequat es poden fer més coses de les que es poden fer en salut pública. És un exemple sense gaires similituds a l'estat espanyol.- Jo diria que en aquest espai que hi ha entre la recerca acadèmica i la pràctica més administrativa de la salut pública, fent projectes a cavall de la recerca aplicada i el monitoratge i l'avaluació que poden ser molt útils. Hi ha molts exemples, des dels cribratges comunitaris de VIH col·laborant amb moltes de les organitzacions governamentals que ofereixen aquest servei, aportant estratègies de cribratge alternatiu, amb mostres de saliva i d'orina, que es poden fer pel territori. Hem estat molt actius en el cribratge comunitari. A Catalunya, el 1994 vam establir una xarxa d'ONG que oferien el test i que s'ha anat consolidant. És un model que vam exportar a Europa i ara mateix estem coordinant una xarxa d'ONG europees que recullen informació en cribratge comunitari. No només en VIH, sinó també en hepatitis vírica i altres infeccions de transmissió sexual.- Estem donant suport a la direcció general de Recerca en l'àmbit de monitoratge i avaluació. Són projectes que no són recerca de laboratori ni en tractaments o vacunes, però que generen informació de qualitat sobre quin impacte tenen les diverses intervencions que es fan i suggerir estratègies alternatives en el cribratge.- No ho sé. Jo ja soc vell i els vells tendim a ser una mica pessimistes. Però jo he viscut l'epidèmia de la sida, que va arribar a ser la primera causa de mortalitat en gent jove a Catalunya i a Espanya. Malgrat que hem tingut la percepció que ha estat una història d'èxit, des d'una perspectiva de salut pública no ho ha estat. Som dels països, junt amb Ucraïna, que ha tingut més morts en sida. Sí que vam tenir un projecte que va ser positiu, el programa d'intercanvi d'agulles i xeringues adreçades al col·lectiu d'usuaris de drogues per via parenteral, exceptuant aquesta intervenció, fins que no hi ha hagut eines farmacològiques, les intervencions de salubritat han estat dèbils. És cert que la sida té uns trets molt diferents de la Covid pels grups que afecta. S'està debatent sobre els fons europeus i espero que part d'aquests recursos s'utilitzin per enfortir la xarxa de salut pública catalana.- Bé, la salut pública ja pretén una mica ser això, ser transversal. Em va agradar treballar per renovar el centre social del poble on visc, que havia estat la mútua dels treballadors del tèxtil. Vam renovar l'entitat i la vam obrir a un munt de gent.- He escrit alguns llibres de poesia i m'interessa molt la paraula. En aquesta conferència vaig voler fer una revisió històrica del valor de la paraula com a eina curativa, ja des dels encanteris, i com la medicina tecnificada s'ha anat allunyant de la paraula. Hipòcrates ja havia descrit com la paraula podia ser una eina per provocar reaccions pel seu valor simbòlic. La medicina ho va anar apartant fins que la psicoanàlisi la va recuperar.- Utilitzar la paraula i el símbol que l'acompanya per produir una catarsi en el pacient i ajudar a processos interns que acompanyen la malaltia. La medicina grega tenia moltes cerimònies on era important. Actualment es parla de medicina narrativa com un vessant que afavoreix que el pacient pugui escriure, i el metge també, sobre els seus processos i compartir-los. Hi ha la convicció que això pot ajudar el metge a entendre millor què li passa al malalt i generar empaties que són necessàries per a l'acte mèdic. Però la medicina actual està força allunyada d'això, el que fa que alguns pacients vulguin cobrir aquest vessant en altres àmbits, no sempre amb base científica.

