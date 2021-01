Organització veïnal per acabar amb el viacrucis dels talls de llum

⚡️(1/4) La setmana vinent em reuneixo amb @Endesa per tractar els problemes de subministrament a #CiutatVella. Li exigim que passi ja de les bones paraules als fets.



"Hi ha avis que viuen sols i han de passar hores a les fosques", explica una veïna

Veïns i administracions insisteixen des de fa setmanes en la necessitat que Endesa posi fil a l'agulla i garanteixi el subministrament a totes les llars catalanes. Una necessitat bàsica que els darrers dies no ha quedat sempre coberta, com evidencien els talls que s'han succeït a Barcelona, el Vallès Occidental , Girona o Figueres, per citar només alguns exemples. A més de la denúncia pública, algunes entitats han fet un pas endavant per portar les demandes als jutjats. És el cas de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, que ha recollit firmes per presentar una demanda col·lectiva per negligència contra la companyia.El vicepresident de l'associació, Manel Martínez, demana unir esforços per fer sentir la veu dels veïns i assegura que traslladaran aquesta voluntat a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). Altres veïns i comerciants del barri s'expressen en termes similars en declaracions a. La Pepi viu al carrer Doctor Giné i Partagàs i explica que ha passat dos dies sense llum i "gelada de fred". "No he pogut fer servir cap electrodomèstic", es queixa. Ho explica mentre es talla els cabells a la perruqueria de la Núria, que és al mateix carrer i que assegura que dimarts i dimecres va haver d'anul·lar totes les reserves que tenia. "He deixat de guanyar uns 300 euros", diu. Un dels motius que l'han portat a signar la demanda col·lectiva.Just davant la perruqueria, a la botiga de gèneres de punt Pascual, també han patit les conseqüències dels talls. Dimarts i dimecres van estar un total de 20 hores sense llum. "Hem perdut uns 200 euros", diu el Xavier, que reclama "fer força entre tots" amb la demanda. "És l'única forma d'actuar contra el monopoli de la llum perquè la xarxa està obsoleta i cal invertir, no posar pedaços", reclama.Els talls també han afectat al carrer Andrea Dòria. A la farmàcia, el pare i el fill, que es diuen Toni, expliquen que han tingut talls durant quatre dies des que ha començat l'any. En total, unes 48 hores sense llum i alguns dies sense poder treballar que els ha comportat deixar de guanyar 5.000 euros. A la Cansaladeria Roca, la Sílvia ha patit talls el passat dimarts i dimecres i calcula que ha deixat d'ingressar entre 1.000 i 1.500 euros. A més, critica que Endesa "no ha donat explicacions". Al Bar Rompeolas, al mateix carrer, lamenten haver perdut la caixa de tres dies i asseguren que els talls es repeteixen periòdicament.Sense sortir del districte de Ciutat Vella de Barcelona, al Raval les queixes pels talls de llum van començar a principis de desembre . Alguns dels primers a patir-los van ser els veïns del carrer Riera Baixa, com la Marisa. "Aleshores van ser sis dies seguits amb talls de quatre hores. Després es va arreglar però a finals de mes vam tenir problemes dos dies", explica. "Quan hi ha un tall no podem fer servir el forn ni dutxar-nos amb aigua calenta, ni connectar l'estufa per escalfar-se", explica. "El més preocupant és que Endesa no dóna solucions i és desesperant intentar contactar amb ells", apunta.En la mateixa línia s'expressa Iñaki García, veí del barri i un dels responsables d'el Lokal, un dels centres neuràlgics de l'activisme a Ciutat Vella. Ell és un dels afectats al carrer de la Cera. "Aquesta setmana hem tingut quatre talls i la gent s'emprenya perquè és difícil solucionar les incidències. A més, algun cop ha passat que ho arreglen i després es torna a espatllar", explica. A banda de les conseqüències relatades per la Marisa, l'Iñaki recorda que molts veïns al barri fan teletreball a causa de la pandèmia i els talls dificulten poder treballar amb l'ordinador. "La xarxa és obsoleta i les línies estan sobrecarregades. Al Raval ja vam recollir firmes i les vam presentar a la Síndica de Greuges de Barcelona, i ara les hem presentat a l’Ajuntament", explica García.Aquest dissabte, afectats, entitats i col·lectius del barri s'han reunit en assemblea per intentar explorar actuacions conjuntes que permetin visibilitzar les seves demandes i, sobretot, forçar Endesa a oferir solucions. La setmana que ve, el regidor del districte, Jordi Rabassa, es reunirà amb la companyia, tal com ell mateix ha anunciat a Twitter. El govern municipal demana a Endesa un informe de les incidències dels darrers mesos, un altre que informi de l'estat de la xarxa i la presentació d'un pla d'inversions. "L'electricitat és un servei bàsic i Endesa ha d'oferir i garantir un servei correcte", demana el regidor.L'Anna, que és veïna de Riera Baixa, alerta dels greuges que comporta al barri que alguns comerços hagin hagut de tancar puntualment a causa dels talls de llum. També posa l'accent en la situació de la gent gran. "Hi ha avis que viuen sols que s'han de passar hores a les fosques", assegura. Per sobre de tot, però, insisteix que la situació no és nova."Encara recordo l'apagada de 2007", diu, en referència al tall de subministrament que aquell estiu van patir més de 350.000 llars durant quatre dies. No ha estat l'única vegada que algunes zones de Barcelona s'han quedat a ls fosques durant dies. "Fa quatre anys vam passar-nos les festes de Nadal sense llum i morts de fred", recorda Gregoria García, membre de l'Associació de Gent Gran de Torre Baró i col·laboradora de l'Associació de Veïns del barri, que també pateix talls de llum aquests dies."El problema no és nou i Endesa ens continua dient que el problema és que hi ha molta gent enganxada a la llum i cultivant marihuana", diu. La veïna, però, insisteix que el problema és la manca d'inversió i la poca potència que té el transformador encarregat de subministrar electricitat al barri. "Necessitem escalfar-nos quan fa fred i, a més, cada cop hi ha més gent gran al barri. Conec una veïna que necessita el corrent per a la màquina d'oxigen", diu.García assegura que els talls ja van començar el novembre i que des del 5 de desembre ha marxat la llum tres o quatre vegades. Els problemes continuen de manera puntual a diversos punts de Torre Baró. "Estem molt cabrejats i volem que la companyia ens doni solucions", insisteix. Des de l'associació ja han demanat als veïns afectats que registrin una denúncia a l'Ajuntament per unir esforços en les seves demandes.Fonts oficials d'Endesa consultades perno assenyalen en cap moment que els talls siguin causats per manca d'inversió o manteniment i apunten que en el cas de Torre Baró el motiu "pràcticament segur" són les connexions irregulars de persones que s'enganxen a la llum. En el cas del Raval, la companyia reconeix talls des del desembre que han afectat uns 160 veïns i asseguren que estan ultimant amb l'Ajuntament la connexió de la nova xarxa, que ha d'acabar amb el problema. A la Barceloneta, Endesa calcula que una primera avaria el dia 12 va afectar 120 usuaris, mentre que una segona en va afectar 255 el dia 13.Les queixes dels veïns se sumen a les de l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE), que fa temps que demana solucions a Endesa. Aquesta setmana l'APE ha promogut un comunicat amb el suport de més de 100 entitats per reclamar al govern espanyol que pressioni Endesa per acabar amb els talls de llum. "Tot i la crítica situació de milers de famílies a causa dels talls elèctrics, les administracions públiques continuen sense preocupar-se per la salut, la vida digna i el benestar de les famílies d'aquests barris", diuen, alhora que assenyalen la manca d'inversió en la xarxa elèctrica com a causant dels talls.L'APE també ha demanat que les entitats socials participin en les reunions entre administracions per abordar els talls de llum, com la d'aquest passat divendres entre el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, i diversos alcaldes i alcaldesses, entre els quals Ada Colau. La trobada es va produir després que Colau reclamés per carta a Tremosa l'actuació de la Generalitat i també després que l'alcaldessa assegurés que el conseller no li responia les trucades i aquest respongués que no li constaven informacions de l'Ajuntament.El front institucional també s'ha activat al Vallès Occidental , on els alcaldes i el Consell Comarcal han demanat més inversió i manteniment a Endesa. A Sabadell, 800 famílies es van quedar sense llum la setmana passada en plena onada de fred, sense que la causa de les avaries fos la borrasca Filomena.Igual que en el cas de Barcelona, Endesa assenyala de manera generalitzada a Catalunya les plantacions de marihuana com a causa dels talls, mentre que el Govern també apunta al frau elèctric, alhora que demana a la companyia "garantir de manera correcta la qualitat del subministrament i la seguretat de les persones". Tot plegat, mentre el preu de la llum no para de pujar . La factura elèctrica de l'usuari mitjà en els primers dies de gener ascendeix a gairebé 88 euros. De mantenir-se els preus de quilovat per hora de la primera meitat del mes, aquesta seria la segona més cara de la història, segons la darrera anàlisi de l'organització de consumidors FACUA

