Tremosa confia que a finals de mes el confinament sigui comarcal i els escolars puguin anar a esquiar

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha dit que confia que a finals de mes es puguin relaxar les restriccions de mobilitat contra la covid-19 i puguin passar a ser comarcals, almenys, de dilluns a divendres. El conseller ha dit que amb aquesta mesura es podria portar a terme l'Esport Blanc Escolar o altres activitats escolars a les estacions d'esquí, sempre de manera controlada.Tremosa ha explicat que les estacions d'esquí segueixen obertes, tot i que el públic potencial que aquests dies és molt reduït, per mantenir els llocs de treball i seguir amb el funcionament ordinari de l'estació, i per no passar un any "en blanc". De visita a l'estació d'esquí de Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça, ha destacat el bon funcionament de totes les mesures aplicades contra la covid-19, per evitar aglomeracions als remuntadors, a la cafeteria o al restaurant.Tremosa ha recordat que aquest any "és excepcional" i la prioritat del Govern ha estat "salvar les empreses i les estacions d'esquí". Pel que fa a les estacions privades com Baqueira Beret o Masella ha explicat que la que es troba en una situació més complicada i està "més afectada" és Masella, en haver patit el confinament perimetral de la Cerdanya.El conseller, aprofitant la visita a l'estació de Boí Taüll ha parlat de les escoles d'esquí i ha recordat que depenen de Presidència i van entrar a la convocatòria d'ajuts publicada al DOG el 7 de gener. D'aquesta manera s'espera que en trenta dies tinguin aquest ajut econòmic.

