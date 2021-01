Les claus dels talls de llum indiscriminats dels últims dies al Vallès Occidental

Els últims dies i setmana nombrosos ciutadans d'arreu del Vallès Occidental estan patint talls en el subministrament elèctric. Una situació que s'ha agreujat amb l'arribada de l'onada de fred a la comarca i que ha encès els ànims a veïns i alcaldes. De fet, han estat diversos els governs locals que ja han anunciat que portaran el cas a la Fiscalia perquè consideren innadminisble que veïns que paguen les quotes, es quedin sense subministrametns de manera recurrent.Precisament per tractar aquest tema generalitzat i traçar, de manera conjunta, una estratègia a seguir, aquest divendres 15 de gener diversos alcaldes debatran sobre la situació. En concret seran els de Terrassa, Sabadell, Rubí, Matadepera, Viladecavalls, Ripollet, Castellar del Vallès, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Barberà, Palau-solità i Plegamans, Badia i Polinyà.Han estat molts els barris de pobles i ciutats de la comarca i d'arreu de Catalunya que els últims dies han patit talls de llum de manera recurrent. Per exemple, a Terrassa el barri més afectat és el de les Arenes però també s'han trobat problemes a Ca n'Anglada o Can Parellada. A la veïna Sabadell, són 800 els veïns afectats, molts del barri de Can Puiggener però també a Ca n'Oriac.En la majoria de casos s'han donat les últimes setmanes amb l'augment de la demanda d'electricitat per l'arribada de les baixes temperatures. No obstant això, en alguns punts de les capitals vallesanes, ja fa setmanes i fins i tot mesos, com a Sabadell, que hi ha veïns que constantment es queden sense llum.L'increment de la demanda d'electricitat sobrecarrega la xarxa. Entitats i governs locals ho atribueixen a la falta de manteniment i d'inversions en l'estructura.Sabadell, Terrassa o Barberà ja han dit que portaran el cas a la Fiscalia perquè consideren que és inadminisble que la ciutadania es quedi sense talls. Demanen a les empreses reguladores haurien de millorar la xarxa que en molts casos està obsoleta i demanen més inversió i manteniment de les estructures per garantir el servei.Endesa atribueix els talls a l'ús fraudulent de la xarxa elèctrica i a connexios irregulars. L'excés de consum provoca que el sistema es desconnecti de forma preventiva per evitar altres incidències que puguin generar riscos sobre les persones i les instal·lacions. Al·leguen que a Catalunya la xarxa està en bon estat i dimensionada a la demanda dels clients.L'augment del cost d'aquest subministrament es deu a l'increment de la demanda com a conseqüència de la baixada de temperatures. Aquesta setmana el preu de la llum s'ha disparat fins a rècords històrics. De fet, el mateix conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha reconegut que l'energia a Espanya "és cara", no pels costos de generació ni distribució, sinó per les "càrregues" assumides per les empreses elèctriques.

