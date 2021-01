La salvatge pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre Ayuso que ha revolucionat les xarxes

Jorge Javier Vázquez le acaba de preguntar en Sálvame a Ignacio Aguado sobre Isabel Díaz Ayuso.



La pregunta no tiene desperdicio. pic.twitter.com/aHOWo8AZPs — Raúl Conde (@raulconde97) January 13, 2021

Jorge Javier Vázquez ha sacsejat les xarxes socials amb una pregunta al vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, durant una entrevista.La protagonista de la pregunta, sense estar present a la conversa, és la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Sense pèls a la llengua, doncs, el presentador badaloní va etzibar-li un clatellot en la conversa amb Aguado: "És així o s'ho fa?".La pregunta va deixar sense paraules un Aguado que, amb cara de circumstàncies, va sortir del pas com va poder: "És així, és una persona que és com és, i crec que no està condemnada", va respondre.

