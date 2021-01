La UB permetrà els exàmens no presencials

Davant l’empitjorament de la situació epidemiològica i l’enduriment de les mesures per contenir la propagació de la covid-19, el recentment nomenat rector de la UB, Joan Guàrdia, un cop consultats els degans de les facultats i el Consell de l’Alumnat, ha signat una resolució sobre les mesures que cal adoptar en la realització de les proves finals d’avaluació del primer semestre del curs 2020-2021, així com de qualsevol altre tipus d’activitat acadèmica d’avaluació.La resolució estableix que l’avaluació de les assignatures s’ha de dur a terme d’acord amb el que preveuen els plans docents, però amb la flexibilitat necessària per poder-la transformar a modalitat no presencial, especialment en les assignatures amb un elevat nombre d’alumnes matriculats, en aquelles on ho permeti la seva naturalesa i contingut, o quan es presentin circumstàncies que ho aconsellin a criteri de cada centre. En cas que s’adopti la modalitat d’avaluació no presencial, es recomana que sigui per a tots els grups d’una mateixa assignatura.En els casos en què l’alternativa d’avaluació no presencial no sigui factible, o en aquelles proves avaluatives en què el canvi d’una modalitat a l’altra no sigui possible en un termini breu de temps, cal extremar les mesures de protecció. Igualment, s’ha de garantir que tant l’alumnat com el professorat i el PAS disposin amb prou temps d’antelació de les instruccions de seguretat per a l’accés, la realització dels exàmens i la sortida dels edificis.En la resolució també s’especifica que els centres han de garantir sistemes d’avaluació alternatius als estudiants que no puguin assistir a alguna activitat d’avaluació presencial programada --perquè es trobin en una situació degudament justificada de confinament o amb dificultats de desplaçament ateses les restriccions de mobilitat--. Aquestes alternatives poden implicar canviar la data d’examen, si és possible, o modificar el sistema d’avaluació, tal com es fa quan els estudiants no poden fer una activitat avaluativa per una causa de força major.En la mesura que sigui possible, quan s’opti per fer avaluacions no presencials, cal respectar el mateix calendari que estava previst i aprovat per a la realització de les proves. En cas que calgui modificar el calendari, els centres han de garantir que s’informi adequadament els estudiants, i amb prou antelació.