Un vídeo electoral del PDECat torna a aixecar polseguera

El vídeo de campanya del @Pdemocratacat fa una apropiació inadequada de la memòria de Carme Chacón.



N’exigim al partit i a la seva candidata la retirada immediata i que demanin disculpes a la família.https://t.co/Zu1p0rSbcw — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) January 14, 2021





He parlat personalment amb la mare de la Carme Chacón, a la qual he demanat disculpes en nom meu i del PDeCAT. He demanat a l'equip de campanya que retiri l'espot. Reiterem les disculpes a aquells que s'hagin pogut sentir ofesos. — Àngels Chacón (@angelschacon) January 14, 2021

"Aquesta no és la Chacón, la socialista?". Aquest és el punt de partida del nou vídeo de precampanya del PDECat, que juga amb la coincidència entre el cognom de la seva candidata, Àngels Chacón, i el de l'exministra socialista d'Habitatge i Defensa, Carme Chacón, que va morir el 2017. El PDECat ha acabat retirant el vídeo després de les queixes del PSC.El vídeo ha indignat els socialistes, que han acusat el PDECat de fer una "apropiació inadequada" de la memòria de l'exministra. Més enllà de jugar amb la coincidència dels cognoms, els postconvergents aprofiten el vídeo per deixar clares les diferències entre les dues figures polítiques. "És independentista", diuen, a més de recordar que va ser consellera d'Empresa amb Torra, que posteriorment la va cessar.Després de les queixes, els postconvergents han retirat el vídeo de les xarxes. "He parlat personalment amb la mare de la Carme Chacón, a la qual he demanat disculpes en nom meu i del PDeCAT. He demanat a l'equip de campanya que retiri l'espot", ha dit la candidata, Àngels Chacón a Twitter.No és la primera vegada aquesta precampanya que el PDECat aixeca polseguera amb els seus vídeos. Si ara ha estat el PSC, a finals de desembre va ser la CUP qui va sortir al pas d'un espot que mencionava explícitament els anticapitalistes. "No podem estar en mans de la CUP una altra vegada", deien, alhora que s'autoqualificaven com "Els de tota la vida". Els cupaires van respondre a les xarxes criticant la trajectòria del PDECat: "Les mateixes 400 famílies".

