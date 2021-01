MAPES Quasi un terç de les comarques ja tenen ara més ingressats que en el pic de la segona onada

Altres notícies que et poden interessar

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i les dades sobre contagis setmanals, ingressats totals i crítics, tant d'ara com del pitjor moment de la segona onada i del pitjor moment des de setembre de cadascuna. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.La situació als hospitals catalans és cada cop més crítica, amb activitat assistencial que ja s'està suspenent pel fet que les unitats de cures intensives (UCI) estan cada cop més plenes. L'escenari més optimista previst pel Govern de cara al 14-F, a més, preveu que aquestes tinguin el dia marcat pels comicis més ocupació que en el pic de la segona onada . El cert, de fet, és que 13 de les 42 comarques ja tenen ara més hospitalitzats que en el pitjor moment que van patir llavors, com es pot observar en el mapa inicial.La situació és especialment complicada a l'Anoia, on ara hi ha 72 persones ingressades per Covid i, durant la segona onada, el màxim no va arribar ni a la meitat, quedant-se en 35. Igualment, el Baix Penedès té ara 65 hospitalitzats quan a la tardor en va tenir, com a molt, 41 al mateix temps. Ocorre el mateix a l'Alt Penedès (50 ara i màxim 29 a la segona onada), el Bages (84 i 64, respectivament), el Pla d'Urgell (30 i 15), el Solsonès (10 i 7), la Terra Alta (6 i 4), el Ripollès (28 i 26), el Moianès (8 i 6), el Baix Camp (91 i 89), la Conca de Barberà (14 i 13), l'Alt Camp (23 i 22), i una de les comarques més poblades del país, el Baix Llobregat (201 ara i 198 el pitjor moment de la segona onada).Es tracta, en tot cas, dels hospitalitzats totals -no només els crítics- a centres públics i concertats i, en alguns d'aquests casos, el moment actual no és el pitjor de la tercera onada. El Bages, de fet, va arribar a tenir 103 ingressats el 3 de gener (19 més que ara), i el Pla d'Urgell en tenia 37 el dia 10 (7 més que ara). Les altres 29 comarques, en tot cas, encara es troben amb una pressió hospitalària menor que la que van haver de suportar en el pitjor moment de la segona onada, excepte l'Alta Ribagorça, que ara només té un ingressat per Covid i en cap moment dels anteriors mesos n'ha arribat a tenir més.Al conjunt del país, el nombre d'hospitalitzats per Covid ja ha assolit els 2.541 llits, molt a prop dels 2.811 del 8 de novembre, el pitjor moment de la segona onada a nivell nacional. El nivell d'incidència pel que fa als contagis encara no ha assolit la magnitud de la tardor, però aquesta tercera onada va començar a omplir hospitals de nou quan no s'havien acabat de buidar i encara hi havia 1.402 ingressats, mentre que, a l'inici de la segona onada, n'hi havia a tot just uns 800, com s'observa en el gràfic superior.Pel que fa específicament a les UCI, ara n'hi ha 497 d'ocupades, aproximadament un centenar menys que en el pic de la segona onada, malgrat que a set comarques ara ja n'hi ha més que llavors. L'Anoia, de nou, és la més perjudicada, amb 16 crítics ingressats ara, quan a la tardor només en van arribar a ser 9. Pel que fa al Baix i l'Alt Penedès, n'hi ha 9 i 7, respectivament, dos més que els que van arribar a tenir el pitjor moment de la segona onada a cadascuna.El Ripollès, el Pla d'Urgell, el Pallars Jussà i la Terra Alta tenen ara un llit UCI ocupat més que el seu pic de la tardor, amb 7, 6, 4, 2 i 1, respectivament. En tot cas, tots els que ara estan pitjor que a la segona onada han tingut ja algun moment de més ocupació durant la tercera onada, excepte el Pallars Jussà. Cinc comarques més es troben ara igual que en el pic més crític de la tardor: l'Alt Camp (6 ingressats), el Berguedà (4) i la Conca de Barberà (4), a banda de l'Alta Ribagorça i el Moianès, que ni ara ni llavors han tingut cap hospitalitzat crític. Les altres 30 comarques encara estan ara millor, tal com es pot comprovar en el mapa inferior.També hi ha set comarques que estan pitjor que el moment més greu de la segona onada pel que fa a contagis detectats l'última setmana consolidada, entre el 4 i el 10 de gener -fins i tot havent-hi un festiu enmig, quan es troben menys casos-. L'Alt Penedès ha detectat 397 positius durant aquest període, 55 més que la pitjor setmana de la tardor, mentre que el Bages n'ha trobat 651 (48 més que el seu pic de la segona onada) i també estan ara pitjor el Solsonès (+26), el Ripollès (+20), l'Aran (+15), l'Anoia (+8) i la Conca de Barberà (+2). Les altres comarques, en canvi, encara no han assolit el nivell de contagis de la seva pitjor setmana de la segona onada.Totes aquestes dades es poden consultar també en la taula inferior, la qual es pot reordenar en les diferents columnes, per agrupar les comarques que estan pitjor ara o durant la segona onada, o per analitzar on hi ha més persones ingressades (en termes absoluts). Per consultar les dades concretes d'un dia o d'una setmana, tota la informació es troba al web DadesCovid del Departament de Salut.

