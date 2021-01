El País Valencià va per feina: més d'un 77% de les dosis de la vacuna de Pfizer ja han estat subministrades

La Conselleria de Sanitat Universal ha administrat en residències i entre sanitaris un total de 70.870 dosis de la vacuna de Pfizer, un 77,5% de les rebudes fins al moment. D'aquesta manera, la comunitat autònoma és la primera d'Espanya en percentatge de dosis inoculades, encara que se situa per darrere de les dues ciutats autònomes de Ceuta (81,6%) i Melilla (100%).En concret, segons les dades de Sanitat, el País Valencià ha posat 70.870 de les 91.450 dosis rebudes. Això suposa un percentatge més baix que ahir, quan era del 93,5%, perque els dimecres s'inclouen en el còmput les dosis que reben els dilluns: dimarts només es compten les vacunes que havien arribat fins a la setmana anterior. Per darrere de la Comunitat Valenciana se situen Astúries (71,4%), Galícia (67,3%), Cantàbria (63,9%) i Castella i Lleó (el 62,9%).A la cua es mantenen Madrid (33,4%), Euskadi (37,6%) i Balears (38,4%). Per edats, les persones que han rebut la primera dosi de Pfizer a la Comunitat Valenciana fins ara es divideixen entre 19.593 de 10 a 39 anys, 38.905 de 40 a 69 i 12.372 de més de 70, segons el recompte diari de la Generalitat. Aquest dimecres, l'hospital de crònics de Sant Vicent del Raspeig (Alacant) ha començat a rebre la vacuna de Moderna per subministrar-la a unes 400 persones.