L'escenari més optimista de Salut per al 14-F preveu una pressió a les UCI superior a la de la segona onada

El Departament de Salut preveu dos escenaris diferents en relació a la situació epidemiològica que pot tenir Catalunya coincidint amb les eleccions convocades per al 14-F i els dies previs de campanya electoral. Tots dos són negatius però n'hi ha un de més optimista que l'altre. EL primer escenari preveu que el 14-F hi hagi 3.000 casos diaris i 620 ingressats per Covid-19 a les UCI, xifra que superaria la de la segona onada, quan no es van superar els 600.

Els escenaris del Covid-19

Aquest primer escenari preveu que el pic de nous contagis es produeixi el 19 de gener, amb una quantitat de casos diaris de 4.500 a 5.000. El pic d'ingressos a les UCI es produiria el 3 de febrer amb 670 pacients.El segon escenari, més pessimista és el que preveu un impacte els pròxims dies provocat per la mobilitat i interaccions socials de Cap d'Any i Reis. En aquest cas el pic de contagis també es produiria el dia 19 de gener però amb 6.000 casos diaris i 770 pacients a les UCI. En aquest escenari s'arribaria al 14-F amb 4.000 casos al dia i 750 pacients ingressats als llits de crítics.Tots dos escenaris queden recollits a l'informe que Salut ha traslladat als grups parlamentaris per valorar si la convocatòria electoral es manté. El departament afegeix una tercera possibilitat en forma d'hipòtesi que preveu què passaria si cap de les restriccions aplicades funcionés. En aquest cas, s'arribaria al 14-F amb 9.000 contagis diaris i 1.200 ingressats a les UCI. De fet, si el creixement no s'aturés al 14-F s'hi arribaria en una situació comparable a la de la primera onada.En qualsevol dels casos les conclusions de l'informe fan preveure un pic epidèmic abans de l'inici de la campanya electoral i un pic d'ingressos a les UCI pocs dies abans de les eleccions. El repunt d'ingressos a les UCI fa, a més, que Salut ja prevegi desprogramar activitat assistencial no Covid. Una directriu que es comença a aplicar quan se superen els 400 ingressos de Covid a crítics, com ja passa ara.Si els escenaris previstos per Salut es compleixin, en algun moment de finals de gener o principis de febrer caldrà desprogramar activitat assistencial urgent. Una decisió que el departament preveu prendre si se superen els 650 ingressats per Covid-19 a les UCI.En aquest context, fonts oficials de Salut no descarten haver d'endurir les restriccions actuals per limitar la mobilitat o la interacció social.

