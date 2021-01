Calvet admet que cal més coordinació, recursos i maquinària per afrontar temporals com la Filomena

El conseller ha agraït la feina dels equips dels parcs de carreteres que han permès tenir la mobilitat "molt ben resolta" durant bona part de l'episodi Filomena i, també, la feina dels ajuntaments i dels veïns voluntaris. Malgrat tot, Calvet ha dit que "és evident que necessitem encara coordinar-nos millor entre ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Govern". També, ha apuntat, fan falta més recursos, maquinària i tecnologia per donar resposta a un episodi "excepcional" com el temporal del cap de setmana.El titular de Territori i Sostenibilitat ha tornat a lamentar els talls de subministrament elèctric, i les afectacions en el transport per carretera i ferroviari. En aquest sentit, ha recordat que ja s'ha restablert la línia R15. En conjunt, el conseller ha garantit el compromís del Govern a l'hora de treballar perquè aquestes afectacions no tornin a repetir-se en futurs episodis. "Que n'hi haurà, perquè el canvi climàtic és una realitat", ha insistit.El conseller en funcions ha constatat "una gran afectació" sobre boscos i plantacions agrícoles, bàsicament oliveres. "Parlem de pèrdues de collita, inclús que exemplars mitjans hauran quedat afectats de manera definitiva. Haurem de pensar com, via Agricultura, donem ajuts per facilitar que l'activitat agrícola es mantingui", ha manifestat.Damià Calvet ha admès preocupació per l'afectació de la neu als boscos. "S'haurà de fer gestió forestal segur i això haurà de menester també ajudes per part del Govern de la Generalitat, haurà de menester plans d'ocupació i posar totes les eines a disposició per tal d'evitar riscos d'incendi a partir de la caiguda de branques o exemplars", ha manifestat.El conseller ha visitat aquest dijous Capçanes i Marçà, on precisament aquest dijous al migdia un nombrós grup de veïns encara retirava neu amb pales i excavadores, i dipositava les grans acumulacions en remolcs de tractors per traslladar la neu fora del poble. El sol i unes temperatures més altes van fonent els gruixos acumulats i les plaques de gel."El poble el tenim bastant endreçat però ara ens preocupa la caiguda de neu de les teulades al mig de carrer. També cal ajudar els pagesos de forma prioritària perquè hi ha una trencadissa d'oliveres que fa esgarrifar", ha afirmat l'alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué, el qual també ha volgut agrair la tasca dels voluntaris.