Laporta, Font i Freixa, candidats definitius a la presidència del Barça

Només una sorpresa majúscula podria evitar que la llista de candidats a la presidència del Futbol Club Barcelona es quedi en tres: Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa.Emili Rousaud ha anunciat aquest dijous que abandona la cursa electoral després d'haver presentat 2.510 firmes -una mica més de les 2.257 necessàries-, de les quals 50 van ser anul·lades ahir i unes 500 es trobaven sota sospita, pendents d'analitzar.Rousaud ha assegurat haver rebutjat una oferta per formar part de la candidatura de Freixa com a vicepresident i ha defensat la seva renúncia a seguir endavant: "Podíem haver arribat al final a veure si sonava la flauta per passar el tall. És una decisió molt digna que dona una imatge clara del que som".Laporta partirà com a favorit la campanya electoral. L'expresident va presentar més de 10.000 signatures de suport, més del doble que el seu principal rival, Font, que en va aconseguir 4.710. Freixa en va presentar 2.821, xifra que no hauria de suposar-li problemes per superar al tall quan se li restin els avals nuls.Amb tot, la celebració de les eleccions prevista pel 24 de gener segueix en l'aire per la situació epidemiològica de Catalunya i la pròrroga de les restriccions del Govern, que estableixen la prohibició de moure's entre municipis fins al dia 25.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor