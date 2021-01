El Centre Cultural Terrassa aposta per una temporada de dansa d'alt nivell nacional i internacional

La 38a Temporada BBVA de Dansa del Centre Cultural Terrassa oferirà, del 29 de gener al 18 de desembre, actuacions de companyies destacades i grans estrelles, com Ailey II, Acosta Danza, ballarins i solistes del New York City Ballet, Ilia Jivoy i solistes del Ballet del Teatre Mariinsky, Agnès Letestu, Lucia Lacarra o Julian Mackay.A més, la temporada homenatjarà Alicia Alonso, Prima Ballerina Absoluta del Ballet Nacional de Cuba i que ha deixat una profunda empremta a la història de la dansa. Segons ha detallat el director artístic del centre cultural, Adrià Fornés, la temporada inclou 20 espectacles de 17 companyies i un total de 35 funcions, que s'han posat a la venda amb 18.000 entrades.Tot i que la 37a temporada es va presentar com la que tindria més companyies i més funcions, la pandèmia del coronavirus ho va desmuntar tot. Alguns espectacles van haver-se de cancel·lar i altres s'han reprogramat per noves dates. De fet, Fornés ha agraït al públic la seva fidelitat, ja que molts no han demanat la devolució de les entrades sinó que esperaran "el que faci falta per veure les companyies". "És un orgull i estem molt agraïts", ha afegit. És per això que els abonaments de temporada tindran un 40% de descompte.La temporada passada va reunir més de 5.000 espectadors, una dada que es valora positivament tenint en compte el tancament total del centre durant els mesos de març a setembre, i la posterior reducció d’aforaments. El percentatge d’ocupació de la temporada 2020 ha estat del 84%, una xifra també celebrada i que té en compte els aforaments permesos en cada moment.El Centre Cultural Terrassa s'ha convertit en un referent pels amants de la dansa. "Oferim espectacles pel públic més exigent i coneixedor però també amb la mirada posada al públic general o al més menut", han explicat membres del grup patrocinador BBVA. És per això que Fornés ha agraït els reconeixements que recentment han rebut així com l'oportunitat formar part d'un festival de dansa de l'àrea metropolitana.Per la seva banda, la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, ha expressat que la voluntat de l'Ajuntament és "intentar sumar moltes sinergies per donar més suport i acompanyament a la dansa". Des del Centre Cultural contemplen que fins al mes de juny no podran omplir les sales amb el 100% de l'aforament i que tota la programació està subjecte a les restriccions per la pandèmia.Enguany, la temporada s’inaugura amb les actuacions d’, que compta amb els ballarins convidats Giada Rossi i Yanier Gomez Noda, solistes de la Compañía Nacional de Danza. La resta de personatges seran interpretats pels ballarins del PAR en Dansa, el programa d’alt rendiment en dansa dirigit per Rodolfo Castellanos que acull el Centre Cultural Terrassa. S’oferiran cinc funcions, una d’elles dedicada exclusivament al personal professional sanitari, com a agraïment per la seva tasca indispensable durant la pandèmia.La següent producció que obrirà la 38a Temporada BBVA de Dansa són les quatre funcions d’, que arriba el 12, 13 i 14 de febrer a Terrassa amb un programa dissenyat de Rubén del Olmo el qual va ser posposat a causa del confinament, i que ara s’oferirà al públic en 4 funcions, amb l’objectiu de garantir la distància de seguretat i a la vegada poder oferir l’espectacle a tothom qui ho desitgi, encara que l’aforament sigui reduït.El 27 de febrer arribauna companyia de dansa que va néixer a Saragossa l’any 2008 sota la direcció de Víctor Jiménez. A Tempus fugit, el pas del temps i la seva fugacitat ens mostra moviments explosius, dinàmics, a estones extrems i infinits. L’obra és un viatge frenètic, apassionant i fins i tot dolorós, que representa el pas de la vida, i tot allò que deixem en ella.La necessitat d’explorar noves formes de composició coreogràfica és el punt de partida de l’última creació deElkarrizketa Ilunak (Converses a les fosques), que arriba el 20 de març. El tàndem artístic format per Iratxe Ansa i Igor Bacovich planteja una peça constituïda per seccions molt definides i amb caràcter propi. Un muntatge coreogràfic innovador que vol explorar la comunicació, les converses en el pla físic, les accions i reaccions dinàmiques de conflicte, d’estima i d’inquietud.està dirigit pel prestigiós director i coreògraf Viacheslav MihailovichGordeev, i té un clar ideal artístic: la cura i la divulgació del llegat de la coreografia clàssica. Si la pandèmia no ho estronca, seran a Terrassa els dies 6 i 7 de març. Els ballarins interpretaran Giselle, una peça fonamental de la dansa clàssica tant pel tractament dels ideals romàntics com per l’ús de la més refinada tècnica teatral del segle XIX.El 10 d'abril arriba unaen record a la Prima Ballerina Absoluta del Ballet Nacional de Cuba, que ha deixat una profunda empremta en la història de la dansa. Estrelles internacionals que han format part de la companyia cubana i que desenvolupen la seva carrera internacional a Espanya, Canadà i França, recrearan part del repertori de la dansa clàssica amb el qual Alicia Alonso va brillar per la seva tècnica i estil propi.presenta Coppelia el 18 d’abril. Aquesta producció dissenyada per Miquel G. mostra com la història clàssica de l’inventor que crea una nina realista i com un jove s’enamora d’aquesta es reflecteix en un context actual. En l’àmbit coreogràfic, amb la precisió que el seu treball requereix i excloent la jerarquia interna típiques de les produccions clàssiques com ara els rols, gènere o protagonismes, amb una estètica global entre realista i conceptual.arriba el 25 d'abril. Considerat un dels millors joves coreògrafs del Teatre Mariinsky, Jivoy ha estat llorejat amb el premi "Esperança de Rússia". El seu inconfusible estil destaca per la combinació orgànica de la tècnica de la dansa clàssica i contemporània. Els primers ballarins i ex-ballarins del Teatre Mariinsky oferiran un programa que mostrarà coreografies clàssiques de Txaikovski i Petipa i peces contemporànies de Jivoy.Seguint l’èxit de les anteriors edicions, el Centre Cultural Terrassa convida ballarins catalans que treballen a companyies d’arreu del món perquè mostrin el seu talent a casa nostra. El 16 de maig arribarà laun programa divers que ens permetrà gaudir dels diversos estils de la dansa, amb l’elegància i excel·lència tècnica com a eix denominador. Aquesta quarta edició de la Gala Internacional de Ballarins Catalans comptarà amb noms com Estela Merlos, Ricardo Castellanos o Roger Cuadrado.Laes podrà veure el 22 i 23 de maig. Estrenada el 1984, Medea és una coreografia emblemàtica i un dels moments culminants del repertori de dansa espanyola de segle XX. Aquesta obra del Mestre Granero, referent per ballarins i coreògrafs, compta amb la música de Manolo Sanlúcar i la dramatúrgia de Miguel Narros.Com a novetat, enguany es programa dansa el mes de juliol. El dia 16 es podrà veureUn programa de 80 minuts que mostrarà, entre altres peces, la coreografia de José Carlos Martínez, Les enfants du paradis, interpretada per l’exetoile de l’Òpera de París Agnès Letestu i el solista Vincent Chaillet. Lucia Lacarra i Mathew Golding ballaran Finding Light d’Edwaard Liang o la Suite Paquita amb Julian Mackay. Aquesta gala posarà punt i final a 10 dies de classes amb grans mestres de la dansa com Anael Martín i Rodolfo Castellanos (de l’escola cubana), Ilia Jivoy (Mariinsky), Lienz Chang (mestre internacional, actualment al Ballet de l’Òpera de Roma) o Agnès Letestu i Vincent Chaillet (Òpera de París).Ja el mes de setembre, el dia 4 arriba. Miquel G. Font preestrena al Centre Cultural Terrassa la seva última producció Amnea. Una evolució i continuació de la seva peça Aire, estrenada al Festival Grec 2017. Combina música electroacústica amb música sacra interpretada per una gran coral en directe, projeccions en alta definició i vuit ballarins internacionals. Posteriorment, la peça girarà per Europa i Àsia.Els ballarins delinterpretaran Schubert’s Frames i Gershwin Suite, el 25 de setembre. La primera coreografia és un relat abstracte de solitud i ànimes agermanades, un homenatge del coreògraf Enrico Morelli a la música extraordinària de Franz Schubert. D’altra banda, l’artista nord-americà Edward Hopper i Michele Merola han creat Gershwin Suite, que mostra la música de Gershwin en les seves diferents facetes.Carmen, amb la coreografia de Fredy Franzutti, és un dels espectacles delamb més èxit. Es podrà veure els dies 9 i 10 d'octubre. El projecte parteix d’autèntiques fonts d’escenes i vestuari per crear un nou espectacle que utilitza llenguatges i estructures narratives del període central del segle XIX.El grup format per algunsens traslladaran per una nit a la ciutat de Nova York a través d’un viatge emocionant amb la seva energia, vivacitat i talent. Aquests increïbles ballarins, amb un estil i tècnica únics, estan acostumats a ballar una immensa gamma de diferents formes coreogràfiques, però sobresurten i són àmpliament coneguts per ballar coreografies dinàmiques i atlètiques com les de George Balanchine i coreografies teatrals i íntimes de Jerome Robbins. Serà el 23 i 24 d'octubre.El 6 i 7 de novembre, un espectacle dut a terme pels ballarins del PAR en Dabsa inspirat en la música barroca, que és la que millor connecta amb les músiques que estem acostumats a escoltar avui en dia gràcies a la seva rítmica constant. Els ballarins del PAR posaran en moviment les peces Gloria de Vivaldi i Paladio de Jenkins.el 13 de novembre. “Le Jazer d’Aliénor” és un projecte que sorgeix dels interrogants que la ballarina Agnès Letestu tenia sobre Saint-Antonin Noble Val, la ciutat dels seus avantpassats: els vincles entre la vella Aquitània i els anglesos, el paper dels trobadors i de l’amor cortès. Així neix l’argument d’un espectacle coreogràfic que tracta sobre el paper de la dona en la civilització de les corts feudals del Pays d’Oc, que ens permet evocar temes com la força de l’amor, la música i la poesia d’ahir i d’avui.és universalment conegut per fusionar l’esperit i l’energia del millor talent jove d’Amèrica amb la passió i la visió creativa dels coreògrafs emergents més destacats. Aquesta companyia ja és coneguda pels espectadors del Centre Cultural Terrassa, ja que hi ha actuat en dues ocasions anteriors, l’any 2012 i el 2019, amb un èxit rotund i una molt bona rebuda del públic. Es podrà veure els dies 27 i 28 de novembre.El 3 i 4 de desembre arribaha estat creada amb la intenció de fer un tribut a la riquesa de la cultura cubana. La companyia desenvolupa el seu treball contemporani i, al mateix temps, utilitza elements del ballet clàssic. El programa, aclamat per la crítica, inclou treballs com Paysage, Soudain, la nuit, del visionari coreògraf suec Pontus Lidberg i Satori, del coreògraf cubà Raúl Reinoso, i finalment acaba amb Twelve, una peça de dansa-esport de Jorge Crecis.Finalment, el 18 de desembre tancarà la temporada eluna companyia que, des dels seus inicis, ha estat fortament vinculada a les grans figures del ballet clàssic mundial. Des del 2004, Nina Ananiashvili n’és la directora artística. Entre els primers ballarins que han actuat amb la companyia hi figuren Ángel Corella, Maria Alexandrova, Karim Abdulim, Tamara Rojo, i David Makhateli. La companyia, que visita l’equipament terrassenc per tercera vegada, oferirà tres peces clàssiques i neo-clàssiques: Chopiniana, Sagalobeli i Petite Ceremonie.

