La Fiscalia arxiva la denúncia contra Renfe per no garantir la distància de seguretat a Rodalies

Altres notícies que et poden interessar

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha arxivat la denúncia d'Xnet contra Renfe per no garantir la distància mínima de seguretat entre els passatgers a Rodalies. Xnet considerava que es posava en risc la salut dels passatgers i que fins aquesta tardor les mesures per combatre la pandèmia es dirigien a responsabilitzar els usuaris sense ampliar la capacitat i les freqüències dels trens.A banda de la companyia, Xnet també responsabilitzava la Generalitat com a titular del servei i ministeris com el de Transports. Fonts de Renfe han celebrat la decisió de la Fiscalia i han lamentat que es posés en dubte la seguretat en el transport públic.En aquest sentit, Renfe ha recordat que malgrat el descens de la demanda a la meitat Rodalies està oferint el 100% del servei en dies feiners, tant en capacitat com en freqüències, i que s'ha intensificat la neteja i la desinfecció de tots els trens i d'elements com passamans, polsadors i tancament de portes d'accés, entre d'altres.Altres mesures que reivindica Renfe són les campanyes informatives per a un ús correcte de la mascareta, instal·lació de gel a les estacions i senyalització per una major fluïdesa en el moviment dels passatgers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor