Hola @DecathlonES, ens podeu dir què feu oberts avui a #vic quan @salutcat i @ccam deixen clar que els establiments no essencials de +400 m2 no se’ls hi es permesa la obertura?? @mossos @vic_gurbana actuareu? @aj_vic @jvilamarta @PIMEComerc @CecotComerc @FComercCiutada pic.twitter.com/n7SSFCPo9K