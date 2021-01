La pròrroga de les restriccions empeny les eleccions del Barça a la suspensió

Cada cop sembla més complicat que les eleccions del Futbol Club Barcelona es puguin celebrar el 24 de gener, tal com estava previst. La pròrroga de les restriccions per la pandèmia que ha anunciat el Govern aquest dijous deixa l'elecció d'un nou president pel club penjant d'un fil.Aquest divendres hi haurà una reunió entre el club i el Procicat per determinar si s'ajornen les eleccions. El pla del Barça tenia previst habilitar cinc punts de votació a Catalunya -Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa-, de manera que amb el confinament municipal actual només podrien votar els socis que resideixen en aquestes ciutats. Així, a falta de la reunió, el carnet de soci no servirà per saltar-se el tancament perimetral, tal com ha avançat la la Ser Dels tres candidats finals a la presidència, només Joan Laporta s'ha mostrat contrari a canviar la data, mentre Víctor Font i Toni Freixa no ho veuen amb mals ulls. Laporta és qui ha liderat la recollida de firmes amb 10.257, molt per davant de la resta de competidors. Font en va aconseguir 4.710, i Freixa 2.821. Emili Rousaud ha fet oficial aquest mateix dijous que finalment no es presentarà.En aquesta línia, les eleccions catalanes programades pel 14 de febrer també estan envoltades d'incertesa. Així, segons fonts consultades per el Govern ja es prepara per un ajornament que traslladaria la jornada electoral al maig, tres mesos més tard del previst.

