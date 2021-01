Quatre monuments catalans, entre els millors del món

Quatre monuments catalans competeixen als premis Most Remarkable Venue de la plataforma Tiqets com a millors del món entre els punts preseleccionats. Cada punt competeix dins d'una categoria específica.Es tracta de Sagrada Família -candidata a Lloc més destacat del 2020-, la Casa Museu Salvador Dalí -Millor Museu 2020-, Camp Nou -Millor Atracció 2020- i la Casa Vicens -Millor Fita Arquitectònica-, respectivament.També hi competeixen tres monuments de l'estat espanyol: la Factoría Marítima Vasca Albaola com a Millor Experiència de Visita 2020, el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza com a Lloc Més Innovador 2020, i el Museu Chillida Leku com a Millor Joia Amagada.

