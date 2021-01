VÍDEO Ampli dispositiu dels Mossos per un desnonament al Raval

No teniu vergonya ni la coneixeu @perearagones @miquel_samper

En una setmana 2 morts per fred al districte de Ciutat Vella i l'incendi d'un bloc de pisos i vosaltres no teniu millor idea que enviar-nos a aquesta basura de policia per fer fora a gent pobre de casa seva pic.twitter.com/llRc8VSSRG — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) January 14, 2021

Així actuen els mossos del @govern

Desnonen als nostres barris enmig del fred i la pandèmia.

No hi haurà perdó @miquel_samper pic.twitter.com/lV83mjtcEk — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) January 14, 2021

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu per executar el desnonament d'un pis situat al número 13 del carrer Riereta, al barri del Raval de Barcelona. El cos havia rebut l'ordre de donar suport a la comitiva judicial encarregada de fer efectiu el desallojtament d'un immoble ocupat per quatre joves.Fonts veïnals expliquen que els joves van entrar al pis fa més d'un any, després que col·lectius veïnals expulsessin els traficants que havien convertit l'immoble en un narcopis. Les mateixes fonts expliquen a NacióDigital que l'habitatge és propietat de la SAREB i lamenten que la moratòria aprovada pel govern espanyol no doni cobertura als quatre joves. "No tenen ingressos però no disposen de cap certificat de vulnerabilitat", expliquen.Desenes de persones s'han concentrat des de primera hora del matí a la porta de la finca, convocades pel Sindicat d'Habitatge del Raval. Els agents antiavalots dels Mossos les han fet fora i al migdia ja havien aconseguit entrar a l'edifici per intentar accedir al pis.Fonts oficials dels Mossos confirmen que el desplegament obeeix a una ordre judicial per donar suport a la comitiva encarregada de fer efectiu el desallotjament.A través de Twitter, el Sindicat d'Habitatge del Raval ha retret l'actuació dels Mossos al vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, i al conseller d'Interior, Miquel Sàmper. "No teniu vergonya ni la coneixeu", denuncia el sindicat.

