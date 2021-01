Una setmana més amb confinament municipal i part del comerç tancat

Més informació en uns minuts.

El confinament municipal i el tancament de part del comerç s'allargarà fins al 25 de gener, una setmana més del que inicialment estava previst. Així ho ha anunciat el Govern després de la reunió del Procicat, que amb les dades de la pandèmia a la mà considera que no es poden relaxar les mesures que en aquests moments estan en vigor per intentar reduir les interaccions i la mobilitat amb l'objectiu de frenar els contagis. En les últimes 24 hores s'han detectat 4.473 nous casos Així doncs, s'allarga la prohibició de sortir del municipi si no és per motius laborals o una causa de força major i els centres comercials i les botigues que superin els 400 metres quadrats de superfície continuaran tancades. El cap de setmana obrirà només aquell comerç considerat essencial, és a dir, el d'alimentació, higiene i farmàcies. Aquesta mateixa setmana, el consell executiu va aprovar una partida de 10 milions d'euros provinents del fons de contingència per compensar amb un ajut únic de 2.500 euros els comerços afectats.

