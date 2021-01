L'OMS arriba a Wuhan per investigar l'origen del coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Un grup d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha arribat aquest dijous a la ciutat xinesa de Wuhan per investigar l'origen del coronavirus. La seva presència al país asiàtic consta des del desembre del 2019 i ja ha deixat més de 92 milions de contagis per tot el mónL'equip, que busca rastrejar l'origen del virus, treballarà en col·laboració amb científics xinesos, i junts "redoblaran l'esforç col·lectiu de les dues parts per tal d'entendre millor el virus i evitar amb més eficàcia la propagació de la Covid-19 en el futur", asseguren les autoritats xineses.El canal de televisió CGTN ha retransmès en directe l'arribada dels funcionaris de l'OMS a l'aeroport de Wuhan des de Singapur, on els esperaven diverses ambulàncies i personal sanitari amb equips de protecció. Els investigadors passaran dues setmanes de quarantena. El grup està format per experts d'Alemanya, Austràlia, Qatar, Dinamarca, Estats Units, Japó, Països Baixos, Regne Unit, Rússia i Vietnam.Dimarts passat, el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Michael Ryan, va assenyalar que l'equip de científics "no busca culpables" sinó simplement pretén trobar solucions científiques. "Es tracta d'entendre l'origen del coronavirus, no de trobar culpables. Volem les respostes científiques de la relació humà-animal. Això no és una cosa nova, durant molts anys ho hem vist amb la pandèmia de la grip, acabem d'acabar de lluitar amb l'ebola... són malalties emergents que trenquen la barrera entre animals i humans i causen devastació", apunta Ryan.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor