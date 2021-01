Colau veu «insostenible» que Illa sigui ministre i candidat i l'insta a dimitir

Colau s'ha dirigit especialment al vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, qui ha assegurat que pot recórrer a més endeutament per pal·liar la situació econòmica de molts sectors. Ha afirmat que és "incomprensible" que no ho faci i ha afegit que això no treu que demani més capacitat al govern espanyol.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que és "insostenible" que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, compatibilitzi el càrrec amb el de candidat del PSC a les eleccions i l'ha instat a dimitir, en una entrevista a SER Catalunya. Colau ha assegurat que ha transmès personalment a Illa la petició de deixar el càrrec.Colau també ha expressat dubtes davant la possibilitat de mantenir la convocatòria d'eleccions per al 14-F. "Anar a votar amb les UCI desbordades i col·lapsades em sembla difícil d'imaginar", ha dit.. Colau ha afirmat que és "responsabilitat" del Govern la decisió, motiu pel qual l'ha instat a presentar una proposta aquest divendres. Ha insistit que els comuns porten un any reclamant eleccions però ha afegit que la salut "és el primer".L'alcaldessa ha demanat escoltar "criteris tècnics i científics" davant de la situació actual de la pandèmia i ha expressat els seus dubtes si els comicis han de comportar gent que no vol anar a les meses perquè no se sent segura, la possibilitat de "vulnerar" drets electorals i una situació crítica de les UCI.D'altra banda, ha demanat als dos executius: "Que es coordinin siusplau i posin l'interès general per sobre de cap altra consideració". A més, ha reclamat que deixin de fer declaracions que el que provoquen són "més incertesa" entre els ciutadans. Colau s'ha mostrat crítica també amb la consellera de Salut, Alba Vergés, per limitar-se a "traslladar dades".En la mateixa entrevista, Colau ha considerat "previsible" que les actuals restriccions contra la covid s'allarguin una setmana més i ha augurat que encara "s'allargaran més". Colau ha demanat al Govern intensificar el rastreig, agilitzar la vacunació i ha assegurat que té "més capacitat d'endeutament de la que està utilitzant".Per això, ha demanat a l'executiu català que fins a l'últim dia que estigui en funcions "faci més del que està fent". D'altra banda, ha afirmat que porta des de dilluns trucant al conseller d'Empresa, Ramón Tremosa, per parlar dels talls de llum i no ha obtingut resposta.

