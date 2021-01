El 84% dels catalans defensa una resposta global a la pandèmia i rebutja el «primer els de casa»

Altres notícies que et poden interessar

Encarregar una enquesta sobre la cooperació internacional en plena pandèmia tenia els seus riscos, però això és el que va fer el Fons Català de Cooperació, amb resultats positius. Una gran majoria de catalans, tres de cada quatre, creu que la Covid afecta més els països pobres que els rics, i un 84% considera que la resposta a la pandèmia ha de ser global.Només un 12% propugna que la resposta al coronavirus sigui bàsicament local. El "primer els de casa" té poc ressò entre la societat catalana. Són dades de l'estudi sobre La percepció de la població de Catalunya envers la cooperació internacional en el context de crisi actual, presentat aquest dijous pel Fons."Volem posar xifres al que fins ara eren percepcions", ha explicat Isidre Pineda, president del Fons, que ha recordat la tasca que fa en ajuda al desenvolupament i el seu municipalisme, ja que la seva base són els 300 ajuntaments que s'hi apleguen. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha destacat que l'estudi demostra que la societat és sensible a la cooperació internacional i "avala les polítiques d'ajuda al desenvolupament".El sondeig es va fer a finals de desembre, amb una mostra de 1.177 persones. Una gran majoria (un 79%) creu que les persones migrants arriben de manera forçada buscant una sortida a una situació de pobresa, violència i manca de drets humans en els països d'origen.Les dades de l'enquesta demostren que hi ha una sensibilització envers els aspectes més rellevants de la política d'ajuda a la cooperació internacional. Un 69% dels enquestats és favorable al fet que els ajuntaments destini una part del seu pressupost a ajudar els països empobrits. Un 17% hi és contrari i un 14% és indiferent.El director del Fons, David Minoves, ha destacat les dades que ofereix l'enquesta, en què apareixen com a principals causes de la pobresa al món són el sistema econòmic internacional (per un 29%) i la corrupció interna (pel 26%). Les desigualtats socials (16%) i les guerres (12%) són les causes següents.Un 56% afirma que l'estat espanyol té el deure d'acollir les persones migrades, mentre que el 22% considera que no, i un altre 22% no té una opinió nítida. En canvi, perviu la idea que en la societat encara hi ha poca consciència de la importància de l'ajuda al desenvolupament (un 45%), enfront els que creuen que sí que n'hi ha (un 38%).Minoves ha assegurat que "la societat catalana rebutja les receptes insolidàries de primer els de casa que defensa l'extrema dreta" i ha destacat que, amb els resultats de l'enquesta a la ma, la gent reclama a les administracions "més cooperació i menys murs".Un altre aspecte destacat de l'estudi fet pel Fons Català és el suport majoritari al 0,7% d'ajuda al desenvolupament. Un 57% dels enquestats és aprtidari que el seu ajuntament incrementi l'ajuda fins arribar a aquest percentatge. Només un 19% s'hi mostra contrari. Un 62% opina que la Generalitat hauria també d'incrementar fins al 0,7% el seu suport d'aquí al 2030.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor