Mig poble confinat al Baix Ebre per un brot després de Nadal

Paüls (Baix Ebre) combat un important brot de Covid que s'ha escampat per diferents nuclis familiars i socials del municipi amb molta rapidesa després de les festes de Nadal. De ser un poble lliure de coronavirus durant la primera onada de la pandèmia, s'ha convertit els últims dies en un dels municipis del país amb més risc de rebrot (més de 42.000 punts) i més velocitat de propagació (3,85).



Els primers positius es van detectar el 5 de gener i aquest dimecres es comptaven ja 80 contagiats. El brot també ha provocat diferents focus en altres municipis on resideixen persones amb vincles familiars a Paüls. Més de 200 persones estan confinades per contacte estret amb positius, gairebé la meitat del poble (amb un cens de 556 habitants).

Aquest dimecres a la tarda, els carrers de Paüls estaven completament buits. Amb tots els bars, restaurants i establiments públics tancats excepte el forn de pa i la farmàcia, trobar algun veí transitant pel poble es feia gairebé impossible.Les precaucions s'han extremat i gairebé la meitat de la població està confinada per contacte estret amb un positiu per Covid-19 (més de 200 persones).

La velocitat amb què van aparèixer els primers positius va alertar el consistori. "Hi ha hagut una ràpida transmissió i una preocupant evolució del virus. Dinars, sopars, la gent que s'ha reunit, fa molt de fred, no es va deure ventilar bé. Detectem que arriba per Cap d'Any. El primer cas el tenim el dia 5 i, per tant, surten dels dinars i sopars de l'1 de gener", ha apuntat l'alcalde de Paüls, Enric Adell.

Altres notícies que et poden interessar

El consistori va pressionar perquè es fes un cribratge poblacional de seguida. Es va organitzar a contrarellotge i es va dur a terme divendres passat. "Sense el cribratge, o si s'hagués fet tres dies més tard, igual estaríem parlant de 120 o 140 persones contagiades perquè vam detectar 23 asimptomàtics, persones que haurien fet vida normal durant 3 o 4 dies més", ha remarcat l'alcalde. Ara el brot està "prou controlat" però s'assumeix que seguiran apareixent positius. "Si la cosa no es complica més, arran del cribratge massiu tenim bastant identificats els focus al municipi i esperem que el virus avanci i pugi el nombre de casos però amb uns paràmetres dins de la normalitat, d'acord amb els brots que tenim", ha explicat Adell.La principal preocupació és que l'estat de salut dels malalts no es compliqui. Dues persones han hagut d'acudir a l'hospital per rebre assistència mèdica i una està ingressada. "Desitjaríem que no es compliqui ningú. Quan estàs parlant de 80 positius, i arribarem als 90 a final setmana, és molt probable que algú es compliqui i, per desgràcia, així està sent", ha lamentat l'alcalde.El consistori va decidir diumenge que no es podien obrir els bars, restaurants o establiments públics. El forn de pa i la farmàcia fan servei a domicili i també s'ofereix ajuda a les persones confinades per abastir-se d'aliments o altres serveis bàsics. L'escola municipal està funcionant amb serveis mínims."Aquestes mesures s'allargaran 10 dies per als establiments de restauració. L'escola esperem recuperar el servei amb normalitat a partir de dilluns. Potser ho hauríem pogut fer aquesta setmana, però vam acordar amb el Departament de Salut i d'Educació que extremàvem les precaucions per si hi havia més asimptomàtics. Hauríem pogut reprendre el curs amb un 75% de l'alumnat perquè, per sort, les famílies amb alumnes no són famílies amb positius", ha explicat Adell.El brot ha repercutit en el confinament de gairebé la meitat dels habitants de Paüls. "És una dada molt preocupant i a l'altre mig poble li demanem que extremi les precaucions. Si fem el que toca, el virus no continuarà creixent però sinó ho fem o aquella gent confinada o positiva surt al carrer augmenta la probabilitat que el virus continuï estan molts dies al poble", ha recordat l'alcalde.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor