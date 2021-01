​El Govern preveu prorrogar les restriccions una setmana més

Altres notícies que et poden interessar

El Govern prorrogarà una setmana més les restriccions vigents actualment contra la Covid, segons ha avançat el 3/24 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. Les mesures es van posar en marxa el passat 7 de gener i finalitzaven la seva vigència aquest diumenge.L'empitjorament de les dades sobre la pandèmia però farà que el Govern opti per ampliar-les fins al diumenge 24 de gener. Així, es mantindria el confinament municipal cada dia de la setmana o el tancament de comerços no essencials el cap de setmana.Al migdia hi ha prevista una roda de premsa posterior a la reunió del Procicat on s'explicaran tots els detalls.La previsible decisió de mantenir les restriccions arriba en plena escalada de contagis després del relaxament de les mesures per Nadal. Aquest dijous s'han declarat més de 4.000 nous positius i s'han disparat el nombre de morts arribant a les 122 defuncions. En paral·lel, la pressió hospitalària també ha anat en augment i ja hi ha gairebé 500 pacients de Covid a les UCI.Una tendència a l'alça que ja fa dies que es constata amb l'evolució de la pandèmia a Catalunya i que ha posat en alerta la Generalitat, que s'inclina per seguir extremant mesures per aplanar la corba de la tercera onada.

