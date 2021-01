L'estat de la microbiota intestinal està relacionat amb la gravetat de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Un estudi realitzat per investigadors de Hong Kong indica que l'estat dels microorganismes presents a l'intestí estan relacionats amb la Covid-19, ja que influeixen en la resposta del sistema immunitari.La investigació, liderada per Sier C Ng, professor de la Universitat Xinesa, s'ha basat en una anàlisi de la sang, les femtes i la informació clínica de 100 pacients positius de Covid, dividits en 4 grups segons la gravetat. A 27 dels pacients se'ls va continuar analitzant 30 dies després d'haver passat el virus. Posteriorment, es van comparar les dades dels malalts amb negatius de Covid.Els resultats mostren una alteració de la composició del microbioma -el genoma de tots els bacteris presents- en les persones amb Covid. A més, alguns bacteris coneguts per la seva capacitat de modular la resposta immunitària, com "Eubacterium rectale" i bífids, es trobaven en una menor quantitat en els positius i, 30 dies després d'haver eliminat el virus, es mantenien en nivells baixos.L'estudi, publicat a la revista Gut , conclou que la composició de la microbiota intestinal està relacionada amb processos inflamatoris i amb marcadors d'aquesta activitat. Certament, altres investigacions ja havien detectat relacions entre certes espècies de bacteris intestinals amb malalties inflamatòries.El grup d'investigadors considera que la Covid es podria controlar alterant la composició de la microbiota. "La potenciació d'espècies beneficioses de l'intestí que disminueixen amb la Covid-19 podria servir com a nou camí per mitigar la malaltia greu, subratllant la importància de controlar la microbiota intestinal dels pacients, durant la Covid i després", afirmen a l'article.

