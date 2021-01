L'Estat paga els sous i els viatges dels assistents del rei emèrit als Emirats Àrabs

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha afirmat que no cal "esquinçar-se les vestidures" pel fet que l'Estat espanyol pagui els assistents que Joan Carles I té als Emirats Àrabs Units. Segons publica eldiario.es , Patrimoni Nacional, que depèn del Ministeri de Presidència que dirigeix Carmen Calvo, paga les nòmines i els viatges dels empleats de confiança del rei emèrit a l'estranger.Joan Carles I tindria tres ajudants de cambra, que són personal de lliure assignació. "Tampoc tinc perquè sobresaltar-me per aquesta qüestió si establim que ha de tenir protecció", ha dit Campo en una entrevista aquest dijous al matí a RTVE . El ministre de Justícia ha destacat que la monarquia fa un "esforç permanent per la transparència".Campo també ha defensat l'oposició del PSOE a la comissió d'investigació sobre les targetes opaques de la família reial al Congrés. Segons el ministre de Justícia, els socialistes han estat "tremendament coherents" perquè "mantenen el criteri que el parlament controla al govern però no a la institució de la corona".Pel que fa a la possibilitat de reformar la monarquia, Campo ha dit que s'ha d'abordar amb "assossec" i amb "un enorme consens", ja que és una qüestió de la part "superprotegida" de la Constitució.

