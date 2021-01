El govern espanyol refreda els indults

La qüestió dels indults va per llarg. O això diu ara el govern espanyol, que veu "francament difícil" que es puguin concedir abans de les eleccions del 14-F, encara que s'ajornin uns mesos com ja estudia el Govern arran de la mala situació de la pandèmia a Catalunya. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha recordat que la pilota està ara a la taula del Tribunal Suprem, que ha de rebre l'informe de l'advocacia de l'Estat -serà ambigu respecte si cal concedir o no els indults al presos- i després pronunciar-se sobre conveniència del perdó. "Estem en temps força normals i primerencs", ha dit Campo.El mateix ministre va dir al setembre que els indults es començarien a tramitar i durant aquestes últimes setmanes ha jugat amb la possibilitat de concedir-los. Un cop el Suprem es pronunciï, a través d'un informe important però no vinculant, serà el consell de ministres qui prengui una decisió. Campo ha negat que l'alt tribunal estigui bloquejant la decisió la Moncloa ha descartat que la qüestió del perdó estigui condicionada pel calendari electoral.Al PSOE hi ha dubtes sobre què fer, perquè en funció de la decisió se'n podrien veure beneficiats o ERC o Junts. Diversos dels seus ministres ja s'han posicionat en els últims dies, i Sánchez va esperar a última hora per donar la seva opinió, en defensa de l'anomenada "reconciliació". Indults? "El govern de coalició no ha amagat les seves intencions des del principi", va dir Sánchez a finals d'any.Paral·lelament hi ha la reforma de la sedició, la gran aposta dels comuns i una de les promeses del govern de PSOE i Podem que no s'ha complert encara. En un principi es va dir que s'abordaria abans d'acabar l'any, però finalment s'ha deixat pel 2021 i pot anar per llarg. Els presos, mentrestant, continuen a la presó a l'espera de si se'ls torna a concedir un tercer grau, que no tindria gaire recorregut perquè acabaria, de nou, en mans del Tribunal Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor