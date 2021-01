La imatge de dos pingüins vidus abraçats que ha donat la volta al món

La fotografia de dos pingüins vidus abraçant-se, captada per Tobias Baumgaertner , ha donat la volta al món i ha rebut milers de comentaris a les xarxes socials. La imatge ha estat premiada als prestigiosos Ocean Photograph Awards.A la foto, es veuen els dos pingüins d’esquena, l’un amb l’aleta sobre l’espatlla de l’altre mirant la ciutat australiana de Melbourne, totalment il·luminada.El fotògraf, tal com recull Rac1 , ha explicat com va aconseguir captar el moment: “Va ser fa un any. Aquests dos pingüins blaus, sobre una roca, mirant l’skyline de Melbourne, van estar així durant hores, aleta amb aleta, contemplant les llums brillants del cel, i l’oceà”El mateix fotògraf explica que un voluntari es va acostar per explicar-li que el pingüí més blanc era una femella més gran, que havia perdut el seu company; el mateix que li havia passat a l’altre, el mascle que apareix a l’esquerra. O sigui, tots dos eren vidus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor