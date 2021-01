L'agressió a un periodista durant les protestes de la sentència, arxivada pel jutge

la reforma contra l'arxivament de la denúncia. Avui, però, a falta de proves audiovisuals, ha quedat arxivada del tot.

1) El 18-10-19 un agent de la Policia em va disparar una pilota de goma que em va tocar a la nou del coll mentre cobria per l’ @agenciaacn els fets d’Urquinaona. La màscara anti-gas em va "salvar la vida", segons el metge. Encara tinc "desviament cervical" i "cervicàlgia crònica”. pic.twitter.com/QytLnZO6Nh

3) La Policia va argumentar, al seu recurs, que l'acció estava justificada perquè Urquinaona era una zona perillosa, i que l'ús de les pilotes de goma estava, per tant, habilitat per protocol. En cap punt es refereix a mi com a algú que en aquells moments estava treballant.