Les presons aborden de nou el règim dels presos polítics sota l'amenaça del Suprem

Les juntes de tractament de Lledoners, Wad-Ras i Puig de les Basses aborden aquest dijous la situació dels presos polítics.Els presos es troben ara en un règim de segon grau tancat, sense cap mesura de flexibilització. El departament de Justícia ha convocat per dijous al matí una roda de premsa d'Amand Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la víctima, per explicar la decisió que prenguin els centres penitenciaris. Les propostes dels funcionaris que integren les juntes de tractament es basen en criteris tècnics, encaminats a la reinserció dels interns. El termini màxim per proposar canvis és de sis mesos.Els presos polítics van aconseguir l'article 100.2 a principis de l'any passat per poder sortir a treballar o fer tasques de voluntariat. A l'estiu, fa mig any, les juntes de tractament van proposar el tercer grau, que va estar en vigor durant unes poques setmanes en el cas dels presos homes, fins que la jutgessa de vigilància penitenciària el va deixar en suspens. En el cas de Carme Forcadell i Dolors Bassa, el van poder continuar utilitzant fins al desembre, quan el Tribunal Suprem va prendre la decisió de tombar-lo. Les juntes de tractament podrien proposar ara un nou 100.2 o bé un tercer grau. En funció de la decisió que prenguin, això podria suposar un desafiament al Tribunal Suprem, que ja ha dit que no és procedent flexibilitzar les condemnes dels líders de l'1-O. Els nou presos polítics fa més de tres any que estan privats de llibertat i estan condemnats a penes d'entre nou i tretze anys de presó pels delictes de sedició i malversació.

