L'alcalde de Riudoms i un regidor es vacunen de la Covid a la residència d'avis del poble

Altres notícies que et poden interessar

L'alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, i un regidor de l'Ajuntament van rebre ahir la vacuna de la Covid-19, que administraven a la residència l'Onada de la localitat del Baix Camp. Ho ha confirmat el mateix alcalde a través d'un text en què detalla que va ser la mateixa residència la que va decidir aplicar-los-la donat que són visitants habituals del centre."En els últims mesos he estat en contacte directe i habitual amb la Residència Geriàtrica de Riudoms per tal d’ajudar i de coordinar amb l’Ajuntament totes les tasques que s’han dut a terme per fer front a la situació derivada de la pandèmia de Covid-19", destaca. En l'inici de les vacunacions, ahir al migdia, un cop aplicades a totes les persones residents i professionals que hi treballen, un càrrec de coordinació del centre va trucar al mateix alcalde assegurant que algunes dosis haurien sobrat i que s'haurien de llençar, sempre segons la versió de Pedret."Algunes vacunes programades no s’han pogut subministrar. Des de l’equip de coordinació van decidir que, abans de llençar aquestes vacunes, calia aprofitar-les i van demanar-me de rebre aquesta vacuna jo i una altra persona, ja que per temes de gestió de la crisis sanitària son habituals les reunions de l’alcalde amb la residència i per tant consideren oportú fer-ho així", continua dient l'alcalde.Tot plegat coincideix amb l'anunci per part de Josep Maria Argimon, secretari del Departament de Salut, informant d' una irregularitat en una residència de les Terres de l'Ebre . En roda de premsa, Argimon ha destacat que les vacunes eren prioritàries per a residents però si per logística i per maximitzar les vacunacions calia aplicar-la a persones que treballessin al centre es podia fer l'excepció. "Vaig considerar que en cap moment soc qui per decidir qui es vacuna o no es vacuna; i menys encara per negar-me a l’oferiment de vacunar-me davant la possibilitat que aquesta vacuna es llenci, cosa que es podria interpretar com una desconfiança meva cap a la seguretat de la vacuna de la Covid-19", indica Pedret.Segons el relat de l'alcalde, en pocs minuts es va dirigir a la residència, acompanyat d'un regidor, a qui li van posar la vacuna també donat que l'altra persona a qui li havien oferit no podia desplaçar-se en tan poc marge de temps al centre."Els que em coneixeu sabeu que en el dia a dia al capdavant de l'Ajuntament només em mou estar al servei de Riudoms i la seva gent, actuant d'acord amb allò que estableixen les autoritats responsables de cada matèria. En aquest cas he fet exactament això", conclou Pedret.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor