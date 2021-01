Espanya esmicola el rècord de contagis diaris: 38.869 nous positius i 195 morts

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dimecres de 38.869 nous positius per covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.176.089 casos confirmats per proves diagnòstiques. És el rècord de contagis en vint-i-quatre hores que hagi registrat Sanitat des de l'inici de la pandèmia. L'anterior se situava en 25.595.La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 195 persones i ja són 52.878 els morts per la pandèmia a Espanya. Catalunya encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 21.862 casos, seguida de Madrid amb 21.011. Més avall es troben Andalusia (18.451) i el País Valencià (13.553). Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 438.535 casos. Just després se situa Catalunya amb 413.332 casos confirmats i Andalusia amb una xifra de 294.474 casos.

