Borràs vol eleccions el 14-F: «Portugal té un confinament més sever que Catalunya i en farà»

La candidata de JxCat a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, es manté ferma en demanar que se celebrin les eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel 14 de febrer. Borràs ha explicat i comparat la situació que es viu en altres països, posant d'exemple Portugal, on sí que se celebraran eleccions "tot i tenir dades iguals o pitjors que a Catalunya". Allà hi ha decretat un confinament molt més sever que al territori català.L'exconsellera de Cultura ha evitat posicionar-se sobre la proposta del Govern d'ajornar les eleccions del 14-F, - que la Generalitat estudia celebrar el maig, segons fonts consultades per NacióDigital -, i s'ha limitat a dir que el partit farà costat a les conclusions que presentin els departaments de Relacions Institucionals i de Salut. "No demanem mantenir o posposar les eleccions, sinó tenir seguretat sobre el procés", ha afirmat en una visita a Mollet del Vallès, des d'on ha demanat garantir el vot de la ciutadania per conformar un Govern "nou, fort i cohesionat".El Govern manté una posició molt més ambigua a l'hora de posicionar-se si ajornar les eleccions o no. És més, el conseller d'Afers Exteriors, Bernat Solé, ha convocat la reunió de la taula de partits per aquest divendres a les 12h per via telemàtica i així decidir si s'ajornen les eleccions o es mantenen, tal com estan previstes, pel 14 de febrer. La situació epidemiològica a Catalunya ha empitjorat en les últimes setmanes i els informes de Salut apunten que el pic de la tercera onada arribaria poc abans del dia de la votació.Les eleccions previstes per al 14 de febrer fa dies que pengen d'un fil. La decisió definitiva sobre si es manté o no la data dels comicis es prendrà aquest divendres, un cop s'avaluï per darrer cop la situació epidemiològica del país, però el Govern ja es prepara per a un ajornament.La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, va afirmar ahir que la situació "greu" en termes sanitaris obligava els partits a "reflexionar" . I, segons les fonts consultades per, la Generalitat estudia que els comicis es facin al maig si finalment se'n consensua la suspensió.

