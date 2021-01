Les tres infermeres de les Terres de l'Ebre expedientades per l'ICS van vacunar diversos familiars seus

Altres notícies que et poden interessar

Les tres infermeres expedientades per l'Institut Català de la Salut (ICS) a les Terres de l'Ebre van posar la vacuna de la covid-19 a diversos familiars seus, segons ha pogut confirmar l'ACN. Les professionals van aprofitar que havien d'administrar el vaccí a una residència de discapacitats del territori per avisar els seus parents i vacunar-los al marge del programa previst.Tot i que el secretari de Salut Pública i director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, no ha aclarit si les professionals havien acabat d'administrar la vacuna, ha titllat els fets "d'incident molt desafortunat" i "molt greu". També ha indicat que les han apartat de forma cautelar del lloc de treball i que qualsevol irregularitat d'aquest tipus serà sancionada.

