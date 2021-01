Illa evita posicionar-se sobre si cal ajornar les eleccions: «Correspon als partits i al Govern de Catalunya»

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat i candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha evitat posicionar-se sobre si cal o no ajornar els comicis fins que s'aconsegueix rebaixar la pressió de la pandèmia. "Això correspon als partits polítics i al Govern de Catalunya", ha deixat clar aquesta tarda en roda de premsa. El seu partit, el PSC, ja s'ha oposat frontalment a un possible ajornament. Fins que no hi hagi eleccions, Illa té previst mantenir-se en el càrrec de ministre i ha assegurat que s'està dedicant "al 101%" a combatre la pandèmia. "La meva única manera de treballar és dedicar-me al 101% a la meva feina i la meva prioritat és combatre el virus", ha dit. "El dia que sigui a l'hora que sigui, quan comencin les eleccions em dedicaré a que Catalunya tingui "un govern millor"El ministre ha explicat que aquesta setmana s'haurà administrat la primera dosi a totes les persones que viuen en residència i la setmana que ve es definiran els nous grups diana de vacunació. Illa ha volgut agrair a la població el poc rebuig a la vacuna. "Els espanyols confien en la ciència", ha constatat. De la mateixa manera, el ministre ha dit que enguany no hi ha hagut casos de grip gràcies a la campanya de vacunació i les mesures de seguretat adoptades. "Pràcticament no hi ha hagut casos de grip i la campanya 2018/2019 van morir més de 6.000 persones", ha dit Illa. Pel que fa a les vacunes d'Oxford i Jansen, el govern espanyol està pendent de l'aprovació per part de l'Agència Europea del Medicament.Illa ha detallat que la reunió del consell interterritorial ha abordat la situació de la pandèmia. "La situació és molt preocupant", ha dit el ministre, i ha apuntat que la incidència acumulada ha crescut 492 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. La pressió hospitalària també creix i també ha augmentat el nombre de tests que es fan per detectar el virus. La positivitat creix, cosa que preocupa el govern espanyol. Illa ha dit que les properes setmanes seran de creixement de casos i d'hospitalitzacions. "Tots els consellers han manifestat la seva preocupació i la disposició a actuar. Demano a la ciutadania que respectin escrupolosament les mesures", ha dit Illa.La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha dit que la situació és "delicada" i cal prendre "mesures estrictes", unes restriccions "imprescindibles i necessàries" per contenir la propagaició del virus. "És fonamental que es compleixin per part de la ciutadania. Estem a prop del principi del final", ha insistit Darias, que ha demanat un comportament "responsable" i limitar la mobilitat i el contacte social. "Demano responsabilitat individual i col·lectiva per frenar la transmissió", ha dit la ministra.Pel que fa a la vacunació, el govern espanyol ha entregat més de 700 dosis de Pfizer i des d'ahir es van començar a entregar les primeres dosis de Moderna. "La planificació del govern d'Espanya i la participació de les comunitats autònomes està fent que el procés vagi prenent més força i velocitat, i anirà en augment", ha assegurat Darias. La ministra ha insistit que l'objectiu és vacunar tant com es pugui per assolir la immunitat del grup, i ha reconegut la bona feina dels governs autonòmics. "El sistema nacional de salut està preparat per al procés de vacunació", ha apuntat.

