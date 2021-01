El País Valencià prepara centenars de llits en hospitals de campanya per casos moderats

La Conselleria de Sanitat Universal ha condicionat un total de 280 llits als hospitals de campanya del País Valencià per alleujar la pressió en els departaments de salut més afectats per l'increment d'hospitalitzacions associades al repunt de casos.Aquests llocs hospitalaris estan concebuts per derivar a pacients positius, confirmats per PCR, amb situació clínica lleu o moderada, prèviament ingressats en hospital d'aguts. També serviran d'estada i lloc de tractament de pacients que no puguin guardar quarantena o tractament al seu domicili o amb els seus convivents, així com per a aquells que no puguin ser atesos en els seus hospitals de referència per tenir aquests una alta ocupació. Amb aquest reforç es preveu guanyar espai a l'hospital mateix matriu de què depèn el de campanya."No es tracta de portar els llits UCI als hospitals de campanya", puntualitza en un comunicat la consellera, Ana Barceló. Per províncies, hi ha 80 llits a l'hospital de campanya d'Alacant, altres 80 en el de Castelló i 120 en el de València. En ells s'atendran pacients majors de 18 anys amb ingrés per pneumònia per COVID en fase de resolució de la malaltia (la insuficiència respiratòria ha de poder corregir-se amb fluxos baixos d'oxigen) i altres que, tot i que podrien rebre l'alta, es veuen obligats a romandre temporalment hospitalitzats per impossibilitat de mantenir un aïllament adequat.Els criteris per a l'hospitalització i ocupació dels 280 llits seran: proximitat a la zona d'accés, proximitat a les sortides d'emergència, disponibilitat de connexions a la xarxa d'oxigen, mòduls que facilitin les dinàmiques de treball i millor aïllament respecte de fonts de sorolls i llums exteriors. Per atendre-les, Sanitat també ha previst mobilitzar personal: per cada mòdul o control d'infermeria de 22 llits, un total d'11 infermeres i 6 TCA, a més de zeladors i administratius.