La previsió d'un expert sobre quin serà el futur del coronavirus

Luis Enjuanes, viròleg i professor d'Investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i director del laboratori de coronavirus del Centre Nacional de Biotecnologia d'Espanya (CNB), ha assenyalat que "el previsible" és que el virus de la Covid-19, el SARS -CoV-2, "es quedi com a estacional"."No serà fàcil eradicar el virus per l'alta transmissibilitat que té, però sí que hi haurà una immunitat en massa que a poc a poc farà que es vagi extingint, encara que una mica perdurarà en el medi ambient", explica.L'investigador assegura que el virus també "aprèn a atenuar-se" un cop ja es va escampant ràpidament: "Quan els virus salten per primera vegada d'espècie a espècie i a persones, al principi són molt virulents, però després es disseminen millor cada vegada".D'altra banda, el viròleg insta la població que ja ha passat la Covid-19 a vacunar-se perquè "no tenen la certesa del grau d'immunitat que han adquirit". Així, si bé creu que "és clar que bona part de la població que s'ha infectat té immunització", no se sap "quanta i qui sí i qui no".Al mateix temps, Enjuanes ha recalcat que és "importantíssim" que el 70% de la població s'immunitzi perquè "d'aquesta manera el virus pràcticament s'extingirà i es disminuiran a una velocitat petita els problemes dels hospitals". "Si tenen algun dubte en vacunar-se, que visitin les UCI dels hospitals on mor gent cada dia i així no dubtaran", sentencia.

