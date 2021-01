Afectats per un incendi al Raval ocupen la seu del districte per reclamar solucions a l'Ajuntament

#SolucionsPerRobadors21 @bcn_ajuntament exigim que assumiu responsabilitats!



➡️Arreglar instal·lació del bloc



➡️Alternativa habitacional per totes les veïnes al barri



Res a perdre, tot per guanyar! pic.twitter.com/QGxjJVMX3a — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) January 13, 2021

El 8 de gener 13 veïns del Raval de Barcelona van haver de ser reallotjades a causa d'un incendi al bloc on vivien, al carrer Robador número 21. Aquest dimecres, amb la col·laboració del Sindicat d'Habitatge dle Raval han ocupat la seu del districte de Ciutat Vella per reclamar solucions a l'Ajuntament.L'incendi es va originar als comptadors de llum de l'escala, segons va assegurar la Guàrdia Urbana i nou persones van haver de ser ateses per equips sanitaris per inhalació de fum. Un veí va haver de ser traslladat a l'hospital.El consistori és propietari de la meitat del bloc, on encara no s'ha restablert el subministrament de llum. El sindicat reclama a l'Ajuntament que l'arregli i que mentre això no es faci es garanteixi una alternativa habitacional al barri per a totes les famílies reallotjades.Després d'entrar a la seu del districte, els veïns i els activistes del sindicat s'han reunit amb el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, amb l'objectiu d'aconseguir un compromís per rehabilitar la finca de manera íntegra i aconseguir reallotjaments al barri.La reunió amb Rabassa, però, ha acabat sense poder aconseguir aquests objectius. El sindicat, però, continua exigint a través de les xarxes socials que l'Ajuntament garanteixi solucions per als afectats.

