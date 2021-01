Barcelona vol fer obligatori el casc i l'assegurança per als conductors de patinets elèctrics

La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa que la voluntat de l'Ajuntament és que els conductors de vehicles de mobilitat personal -com per exemple els patinets elèctrics- duguin casc i tinguin assegurança. Alarcón ha assegurat que la petició es traslladarà a les entitats integrants del Pacte per la Mobilitat per prendre una decisió consensuada.En la mateixa roda de premsa, l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha recordat que la sinistralitat d'aquest tipus de vehicles ha crescut des del 2018. Aquell any es van registrar 142 accidents, que van pujar fins als 537 el 2019. L'Ajuntament encara no ha presentat dades del 2020 però Velázquez ha avançat que la xifra es manté per sobre dels 500.L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que la Guàrdia Urbana intensificarà les sancions contra els conductors de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal que no respectin la normativa. El 2 de gener va entrar en vigor la normativa estatal que regula l'ús d'aquests vehicles.El consistori ha participat en la redacció de la norma i, per tant, bona part de les mesures són les mateixes a la regulació municipal aprovada el 2017. Hi ha alguns canvis, però, entre els quals el límit de velocitat que es fixa en els 25 km/h en comptes dels 30 que deia la normativa municipal. També que els vehicles de mobilitat personal no puguin circular per plataformes úniques -aquelles zones on la vorera i la calçada estan a la mateixa altura- on no hi circulin altres vehicles. Per tant, els vehicles de mobilitat personal no podran circular per cap vorera no zona de vianants.En el cas de Barcelona, la normativa sobre les plataformes úniques afecta, per exemple, la plaça Catalunya o el carrer Còrsega en el tram que va de la Rambla de Catalunya al passeig de Gràcia. Altres vies, com el Portal de l'Àngel estan pendents de la regulació que s'hi establirà, segons ha reconegut el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle. La pauta general, segons ha explicat Velázquez, és que els vehicles personals no puguin circular per allà on tampoc ho fan els cotxes.Les zones per on podran circular els patinets i altres vehicles personals, doncs, són les plataformes úniques on sí que hi poden passar cotxes, carrils bici en vorera a una velocitat màxima de 10 km/h, carrils bici en calçada a un màxim de 25 km/h i parcs a un màxim de 10 km/h.El reforç de la vigilància per part de la Guàrdia Urbana arriba després que el 2020 s'acabés amb un increment de les multes als vehicles de mobilitat personal en comparació al 2019. Es va passar de 6.546 sancions a 8.492. La circulació de risc, la manca d'elements de seguretat i la circulació per llocs prohibits van ser les principals causes de l'increment.La Guàrdia Urbana també manté activat un dispositiu específic per sancionar i retirar de la via pública els patinets elèctrics d’ús compartit que estan operant sense llicència a la via pública i estacionant en espais no autoritzats. Durant tot l’any passat es van posar 2.721 denúncies a empreses de lloguer. Aquesta és una quantitat molt inferior a la de l’any passat degut a la incidència de la Covid-19 en l’activitat.Alarcón ha assegurat que el concurs públic per determinar quins operadors poden treballar amb vehicles de mobilitat personal a la ciutat es farà abans de l'estiu.

