Els punts de recàrrega dels vehicles elèctrics deixaran de ser gratuïts a Barcelona

Els 512 punts de recàrrega de vehicles elèctrics de Barcelona deixaran de ser gratuïts a partir del 18 de gener, amb l'objectiu de promoure un "ús responsable i sostenible" de l'energia i ampliar la infraestructura fins als 1.000 punts de recàrrega el 2024.Segons ha avançat Betevé i han confirmat fonts de B:SM a Europa Press, s'han creat diferents tarifes segons el tipus d'usuari, siguin particulars, flotes professionals o motos, amb uns preus que l'empresa ha qualificat de "raonables i competitius".Les mateixes fonts han explicat que aquests preus varien en funció de si el punt de recàrrega es troba en un aparcament de B:SM o al carrer i, en tots els casos, caldrà fer una recàrrega mínima que variarà segons el tipus d'usuari i vehicles.Els usuaris particulars que facin un ús habitual dels punts de recàrrega tindran una subscripció inicial de 50 euros per cotxes particulars, de 100 euros per a flotes de professionals i de 25 euros per a motos (a meitat de preu durant el primer any).El cost de l'energia després es pagarà en funció de la tarifa escollida, i anirà entre els 0,22 euros/kWh i els 0,49 euros/kWh, depenent de l'hora a la qual es faci la recàrrega (més econòmic de nit que de dia) i del lloc (més econòmic en els aparcaments de B:SM).Actualment hi ha més de 5.000 usuaris del servei Endolla Barcelona que disposen de 512 punts de recàrrega, 25 d'ells de càrrega ràpida, distribuïts en aparcaments de B:SM (367) i en la via pública (145).

