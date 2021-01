Salut aparta tres infermeres per convidar familiars a vacunar-se en una residència de discapacitats

Altres notícies que et poden interessar

Apartades tres infermeres que vacunen de la Covid a Catalunya. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha informat aquest dimecres que la Generalitat ha apartat i obert expedient tres treballadores de l'ICS per haver convidat familiars a vacunar-se durant el procés d'immunització en una residència de persones discapacitades de les Terres de l'Ebre.Argimon ha qualificat els fets de "molt greus" i ha anunciat l'obertura d'una investigació. Per ara, no ha transcendit de quina residència es tracta.

