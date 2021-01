Salut acabarà de vacunar la gent gran de les residències aquest cap de setmana

Altres notícies que et poden interessar

Salut ha explicat que el pròxim cap de setmana s'acabarà de subministrar la primera dosi de la vacuna de Pfizer a totes les persones grans que viuen en residències. A partir de la setmana que ve arrencarà l'administració de la segona dosi, començant per la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet, on es va posar la primera vacuna. Fins ara, a Catalunya s'han administrat 91.300 vacunes, 32.000 de les quals a residents de residències, 16.600 al personal d'aquests centres i la resta a professionals sanitaris.El departament ha explicat que la demanda de la vacuna és alta i que el rebuig és cada vegada més baix. En dades concretes, menys d'un 1% del personal sanitari refusa vacunar-se mentre que en el cas dels professionals de les residències aquest rebuig és d'entre el 7% i el 8%.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que a partir d'aquest dimecres arribaran les primeres 5.800 dosis de la vacuna de Moderna a Catalunya i que seran distribuïdes als hospitals d'Amposta, Sant Joan de Déu, Mataró i Manresa. Es començaran a subministrar a partir del divendres. D'aquí dues setmanes es rebran 8.000 dosis més d'aquesta vacuna.La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha explicat que el ritme de vacunació és d'entre 8.000 i 10.000 dosis diàries i que l'efectivitat de la vacuna de Pfizer és del 95%, més alta que la de la grip, mentre que la de Moderna és pràcticament la mateixa, un 94%. "A partir de la primera dosi ja tenen un efecte importantíssim", ha assegurat. La tecnologia dels dos vaccins és la mateixa, però en el cas de Pfizer les dues dosis s'han de subministrar en un espai de 21 dies i en el cas de la de Moderna 28 dies. En tot cas, serà la primera la més majoritària en tot el procés d'immunització, segons ha especificat Salut.Argimon ha precisat que, si no es va encara a un ritme superior de vacunació és per la logística de la vacuna i per la quantitat de vacunes de les quals es disposa. De fet, el tipus de vacuna, la quantitat i la cadència en què es rebi marcarà l'estratègia posterior a la primera etapa de 12 setmanes, en què es preveu vacunar residències, professionals sanitaris i els col·lectius més vulnerables. El secretari de Salut Pública ha recordat que, si bé vacunes com la de la grip ja venen preparades, les de la Covid s'han de reconstituir amb sèrum fisiològic. A més, la vacuna ve en vials de cinc dosis i Argimon ha explicat que és possible obtenir-se fins a sis.Sobre la predicció de contagis de cara als pròxims dies, Argimon ha explicat que es continua "pujant de forma sostinguda" i de la mateixa manera que es creixia entre el 9 i el 10 d'octubre. Ha precisat, però, que no ha augmentat el número de pneumònies i que que la xifra de positius en tests d'antígens d'aquest dimarts és inferior al del dimarts anterior, una situació que ha definit com a "un optimisme molt moderat". Per ara, ha dit, no s'ha produït una "explosió" de casos, però ha subratllat que no serà fins aquest dijous i divendres quan es pugui constatar l'impacte de totes les festes nadalenques sobre la pandèmia.Preguntat, però, sobre si l'actual context permet celebrar o no eleccions el 14 de febrer, Argimon ha estat clar: "No és el millor escenari per fer unes eleccions, però la decisió no correspon a Salut. La decisió ha de ser del Govern i el més consensuada possible. Jo no puc posar dates electorals.

