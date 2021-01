Un tribunal peruà culpa Bill Gates, Soros i Rockefeller de crear la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

Per primer cop, una teoria conspiranoica sobre la pandèmia del coronavirus ha arribat al punt de passar d'alguns ciutadans a entrar a les institucions. Així, un tribunal peruà ha determinat que la Covid-19 és obra de Bill Gates, George Soros i la família Rockefeller, el "nou ordre mundial".La qüestió es va abordar en un cas aliè al tema que es va anar posposant per la pandèmia. Per tal de justificar la dilatació del cas en el temps, els jutges van incloure a la resolució recollida pel portal LP Derecho que la Covid-19 és "imprevisible excepte per als seus creadors que el van manipular i segueixen dirigint amb secretisme pels seus entorns i corporacions mundials".Davant la revolada que va agafar la resolució, la presidència de la Cort Superior de Justícia d'Ica va emetre un comunicat on van anunciar que posaran en marxa una investigació als jutges superiors que van incloure la teoria en la sentència.

