Més de 100 entitats reclamen al govern espanyol acabar amb els talls de llum

Més d'un centenar d'entitats socials de l'Estat han registrat una petició aquest dimecres per reclamar al govern espanyol que garanteixi la fi dels talls de llum, segons ha anunciat l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE). L'Aliança assegura que els talls s'han repetit les últimes setmanes a una dotzena de zones de l'Estat.A la petició, les entitats lamenten el "posicionament de les administracions públiques del costat dels interessos privats d'Endesa, Naturgy i altres". A Catalunya, barris com el Raval o el Carmel a Barcelona, la Font de la Pólvora a Girona, Sant Roc a Badalona o Culubret a Figueres veuen com els talls de llum són reiterats. "Mentrestant, les companyies augmenten els seus beneficis milionaris i el preu de la llum creix un 27%", denuncia l'APE.Les entitats també critiquen que les companyies i algunes administracions "criminalitzin" els veïns i assenyalin com a causa dels talls el cultiu de marihuana o els cables punxats. Les entitats, en canvi, assenyalen com a causa la mana de manteniment i inversió a la xarxa."Tot i la crítica situació de milers de famílies a causa dels talls elèctrics, les administracions públiques continuen sense preocupar-se per la salut, la vida digna i el benestar de les famílies d'aquests barris", diuen.

